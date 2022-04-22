В Хабаровском крае отремонтируют участок автодороги «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын», сообщает RosTender.info.

Подрядчик для ремонтных работ определится по итогам торгов, прием заявок на участие завершается шестого мая. Начальная цена контракта – 785 млн рублей.

Работы пройдут в Верхнебуреинском муниципальном районе и охватят девять километров автодороги. Проектом предусмотрено обновление земляного полотна и основания дорожной одежды, дорожных знаков, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, мостов и водопропускных труб. Реконструкция завершится не позднее конца сентября 2024 года.

