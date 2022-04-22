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Реконструкцию участка автодороги в Хабаровском крае оценили в 785 млн рублей

Реконструкцию участка автодороги в Хабаровском крае оценили в 785 млн рублей

22 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Хабаровском крае отремонтируют участок автодороги «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын», сообщает RosTender.info.

Подрядчик для ремонтных работ определится по итогам торгов, прием заявок на участие завершается шестого мая. Начальная цена контракта – 785 млн рублей.

Работы пройдут в Верхнебуреинском муниципальном районе и охватят девять километров автодороги. Проектом предусмотрено обновление земляного полотна и основания дорожной одежды, дорожных знаков, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, мостов и водопропускных труб. Реконструкция завершится не позднее конца сентября 2024 года.
 

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Источник: Ростендер

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