20-22 апреля 2022 г. белорусская делегация во главе с заместителем министра энергетики Республики Беларусь Михаилом Михадюком в рамках визита в Россию посетила предприятия Росатома, расположенные в Новоуральске Свердловской области и Сосновом Бору Ленинградской области. Цель визита на предприятия российской атомной отрасли – знакомство с российским опытом, компетенциями и технологиями в области ядерного бэк-энда и ликвидации ядерного наследия, включая вывод из эксплуатации ядерных объектов и обращение с отходами.

Организатором технического визита выступило АО «ТВЭЛ» - с 2019 года Топливная компания является единым интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами (РАО), с 2021 года – Базовой организацией стран СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия. Также в 2021 году АО «ТВЭЛ» заключило ряд соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями в области ядерного бэк-энда, в том числе с Национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО») - о продвижении на зарубежные рынки технологий и компетенций по безопасной изоляции РАО.

В Новоуральске специалисты Минэнерго Беларуси, Госатомнадзора, а также предприятий белорусской энергетики и научно-технических организаций посетили крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), а также пункт приповерхностной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 класса, который находится под управлением ФГУП «НО РАО». В Сосновом Бору - площадку Ленинградского отделения Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО»), где ознакомились с практиками сбора, переработки, упаковки, хранения и перевозки РАО, в том числе извлечения РАО из пункта хранения для окончательной изоляции.

В ходе экспертных консультаций стороны обсудили план совместных мероприятий до 2030 года, а также широкий круг вопросов, связанных с формированием Национального Оператора по обращению с РАО в Республике Беларусь, совершенствованием законодательства, подготовкой персонала, реализацией инвестиционных инфраструктурных проектов.

В частности, обсуждались вопросы синхронизации работ по ликвидации ядерного наследия с созданием национальной системы и инфраструктуры Республики Беларусь по окончательной изоляции радиоактивных отходов в соответствии с лучшими мировыми практиками.

«Для Топливной компании ТВЭЛ назначение Базовой организацией СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия – это очень ответственная миссия. Весь накопленный в России опыт по обращению с облученным топливом и отходами, выводу из эксплуатации и реабилитации территорий мы должны тиражировать и передать нашим коллегам из стран Содружества, оказывая всю необходимую консультационную поддержку. Кроме того, как российский отраслевой интегратор мы совместно с коллегами из организаций Росатома готовы заниматься непосредственной реализацией проектов по выводу из эксплуатации существующих ядерных объектов и строительством необходимой инфраструктуры», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

«Появление в стране собственной атомной станции ставит вопрос о создании системы по обращению с ядерными отходами. В Республике Беларусь подготовлена предварительная концепция по обращению с РАО. Вместе с нашими коллегами-энергетиками, представителями Академии наук, проектного института и регулятора нам предстоит выбрать оптимальные технологические решения и исходя из этого определить план работ. Российские партнеры продемонстрировали нам очень интересные технологии и решения. Кроме того, в Новоуральске мы увидели те неядерные продукты, которые имеют потенциал для нашего сотрудничества не только в атомной энергетике, но и по другим направлениям. Всю эту информацию я также передам коллегам из других отраслей», - отметил заместитель энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк.

«Мы только что ввели в эксплуатацию вторую очередь хранилища РАО 3 и 4 классов вблизи Новоуральска, строим еще два подобных объекта окончательной изоляции в Томской и Челябинской областях и рады делиться накопленным немалым опытом. Он абсолютно уникален со всех точек зрения: проектирования, сооружения, и эксплуатации объектов, создания модели финансирования долгосрочных проектов и внедрения эффективных практик взаимодействия с общественностью. Каждую из этих компетенций трудно переоценить», - подчеркнул генеральный директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин.

Помимо обсуждения вопросов сотрудничества в атомной энергетике отдельное внимание было уделено перспективным направлениям по укреплению коммерческих связей по неядерным направлениям бизнесов АО «ТВЭЛ» (аддитивные технологии, накопители энергии, производство автокатализаторов, и другими). Новоуральске белорусской делегации были продемонстрированы компетенции и производственные мощности НПО «Центротех» и ООО «Экоальянс» (предприятия Топливной компании ТВЭЛ). Особый интерес со стороны Белорусской стороны вызвала новая линейка промышленных 3D принтеров для печати металлическими порошками ООО «РусАТ» (Интегратор Госкорпорации «Росатом» по аддитивным технологиям), которая была продемонстрирована на производственной площадке НПО «Центротех».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

С 2019 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является отраслевым интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО». С 2021 года решением Экономического совета государств – участников СНГ АО «ТВЭЛ» является базовой организацией стран СНГ по вопросам ядерного наследия, обращения с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации.

ФГУП «НО РАО»: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» - это единственная организация в России, которая уполномочена заниматься созданием системы пунктов финальной изоляции РАО в России, безопасной эксплуатацией этих объектов, их закрытием и последующим мониторингом их целостности и экологической безопасности. Деятельность предприятия не носит некоммерческий характер в силу отсутствия в установленных государством тарифах прибыли предприятия.

В конце 2016 года предприятием был введен в эксплуатацию первый в России пункт финальной изоляции РАО 3 и 4 классов в близи Новоуральска (первая очередь). В апреле 2022 года начата эксплуатация второй очереди объекта. В близи городов Озерск и Северск идёт сооружение аналогичных хранилищ для РАО 3 и 4 классов. В 2018 году началось создание подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском скальном массиве (Красноярский край). Целью создания лаборатории является изучение характеристик и свойств геологических пород для обоснования долговременной безопасности объекта глубинной изоляции упаковок с РАО 1 и 2 классов.