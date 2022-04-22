Ведущие российские ученые-атомщики приняли участие в Международной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «Быстрые реакторы и связанные с ними топливные циклы: устойчивая чистая энергия будущего (FR-22)», посвященной развитию технологии ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Конференция прошла с 19 по 22 апреля в Вене (Австрия) в гибридном формате (онлайн и оффлайн).

Представители организаций Росатома представили свои доклады в онлайн-формате. Основной площадкой для трансляций докладов российских специалистов стал деловой центр АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») в Нижнем Новгороде.

С приветственным словом к участникам конференции обратился руководитель проектного направления «Прорыв» - специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектам, представитель оргкомитета FR-22 от России Вячеслав Першуков, в частности отметивший, что Росатом планирует развивать двухкомпонентную ядерную энергетику в составе быстрых реакторов и реакторов типа ВВЭР.

«Начало формирования переходного периода для двухкомпонентной системы ядерной энергетики позволило Росатому формулировать основные принципы новой технологической платформы, создаваемой на основе ЗЯТЦ с реакторами на быстрых нейтронах. Эти принципы включают в себя пять важнейших элементов - естественная безопасность, неограниченная материально-сырьевая база, решение проблемы ядерных отходов, укрепление режима нераспространения и конкурентоспособность», - сказал он.

Главный конструктор РУ БН АО «ОКБМ Африкантов» Сергей Шепелев в свою очередь отметил, что внедрение коммерческих быстрых реакторов в структуру ядерной энергетики, начиная с 2030 годов, предусмотрено в стратегии развития ядерной энергетики Российской Федерации. Сооружение головного энергоблока с реактором БН-1200 предусмотрено в начале 30-х годов.

Представители АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») рассказали, что стратегия развития атомной энергетики до 2050 года основана на быстрых и тепловых реакторах. ГНЦ РФ – ФЭИ является научным руководителем проекта по реализации многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития двухкомпонентной атомной энергетики России с замкнутым ядерным топливным циклом на период до 2050 года. Эта установка имеет большое значение для развития мировой атомной науки, включая сопутствующие области – энергетику и ядерную медицину.

«Для нас FR – это площадка для продвижения нашего понимания роли быстрых реакторов, технологий и решений в масштабной ядерной энергетике, обмена опытом с другими экспертами. Физико-энергетический институт как головная научная организация по быстрым реакторам представлен на конференции большим числом докладов. Здесь мы демонстрируем наши успехи и подтверждаем лидерство, предлагая широкий спектр решаемых задач», – отметил Дмитрий Клинов, заместитель научного руководителя по перспективным тематикам ГНЦ РФ – ФЭИ.

Всего на конференции было представлено 70 докладов российских участников.

Россия является мировым лидером в развитии технологий реакторов на быстрых нейтронах. В стране успешно эксплуатируются реакторы на быстрых нейтронах большой мощности - БН-600 и БН-800.

Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Цель работы в рамках проектного направления «Прорыв» – создание ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя АЭС, производство по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов РАО к окончательному удалению из технологического цикла. В рамках проекта Росатом строит в городе Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным заводом, который включает в себя модуль переработки (МП) облученного смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива и модуль фабрикации/рефабрикации (МФР) для изготовления стартовых твэлов из привозных материалов, а впоследствии - твэлов из переработанного облученного ядерного топлива.

Конференция Fast Reactors and Related Fuel Cycles («Быстрые реакторы и их топливные циклы») — главный мировой форум по быстрым реакторам, который устраивают раз в четыре года. Цель проведения конференции «Быстрые реакторы и связанные с ними топливные циклы: устойчивая чистая энергия будущего (FR-22)» состоит в предоставлении площадки для обмена информации по новейшим разработкам и практикам, национальным и международным программам в области развития быстрых реакторов и соответствующих технологий производства топлива и топливных циклов. Предыдущая конференция по быстрым реакторам была организована в Екатеринбурге в 2017 году, мероприятие посетило почти 600 участников из 27 стран.

Медиа-центр АО «Атомэнергомаш», пресс-служба АО «Прорыв»