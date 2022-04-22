По сообщению системного оператора Словакии SEPS, согласованная максимальная клиринговая цена на электроэнергию для единой торговой зоны европейского электроэнергетического рынка на сутки вперед – Single Day-Ahead Coupling (SDAC)* – будет увеличена на € 1 000 за МВт*ч. Данное решение принято в соответствии с методологией установки максимальных и минимальных клиринговых цен (Harmonised Maximum and Minimum Clearing Prices, HMMCP) согласно статье 41(1) системного кодекса ЕС №2015/1222 от 24 июля 2015 г.**, которой предусмотрено увеличение максимальной клиринговой цены на € 1 000 за МВт*ч в случае, если текущая клиринговая цена электроэнергии на 60% превысит согласованную максимальную клиринговую цену для SDAC как минимум в один временной интервал в течение суток в одной или нескольких торговых зонах, и обусловлено выросшими ценами на электроэнергию во Франции, зафиксированными в 8:00 и 9:00 3 апреля 2022 г. (дата поставки 4 апреля), которые составили € 2 712,99 и € 2 987,78 за МВт*ч соответственно.

Текущая согласованная максимальная клиринговая цена для SDAC, которая составляет € 3 000 за МВт*ч, будет увеличена до € 4 000 за МВт*ч. Новая максимальная клиринговая цена на электроэнергию будет применяться спустя 5 недель после упомянутых событий для всех торговых зон, участвующих в SDAC, то есть начиная с 10 мая 2022 г.

С 4 апреля (следующего после инцидента дня) новый порог максимальной клиринговой цены, который должен быть достигнут для инициирования увеличения максимальной клиринговой цены, установлен на уровне € 2400 за МВт*ч (60% от € 4 000 за МВт*ч).

Официальный сайт SEPS

* Целью SDAC является формирование единого общеевропейского межзонального рынка электроэнергии на сутки вперед. Интегрированный рынок на сутки вперед повышает общую эффективность торговли электроэнергией, способствует конкуренции, увеличивает ликвидность рынка и позволяет более эффективно использовать генерирующие объекты по всей Европе. Участниками SDAC являются следующие системные операторы (Transmission System Operators, TSOs): 50Hertz Transmission, TenneT DE, TransnetBW,Amprion,TenneT DE (Германия), ADMIE (Греция) , APG (Австрия) , AST (Латвия), CEPS (Чехия), Creos (Люксембург) , EirGrid, SONI (Ирландия) , Elering (Эстония), ELES (Словения), ELIA (Бельгия), Energinet (Дания), ESO (Великобритания), Fingrid (Финляндия) , HOPS (Хорватия), Litgrid (Литва), MAVIR (Венгрия), PSE (Польша), REE (Испания), REN (Португалия), RTE (Франция), SEPS (Словакия), , Statnett (Норвегия), Svenska Kraftnät (Швеция), TenneT NL (Нидерланды), Terna (Италия) , Transelectrica (Румыния). Участниками SDAC также являются следующие уполномоченные операторы электроэнергетического рынка (Nominated Electricity Market Operators, NEMOs): BSP, CROPEX, SEMOpx (EirGrid and SONI), EPEX, EXAA, GME, HEnEx, HUPX, IBEX, Nasdaq, Nord Pool, OMIE, OKTE, OPCOM, OTE, and TGE.

** Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24th July 2015.