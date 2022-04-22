ВНИМАНИЕ, КРИМИНАЛ! Украли катанку

RusCable Insider #264 - Итоги Собрания АЭК.
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22 апреля 2022, 17:43
Рубрика: Происшествия
Метки: КРИМИНАЛ, МОШЕННИКИ, ООО "КАБЭКС"
Отрасль: Кабельная промышленность
22 апреля 2022 года в администрацию Ассоциации "Электрокабель" поступило письмо от ООО "Кабельный завод Кабэкс", о хищении медной катанки. Ниже мы приводим полный текст письма в неизменном виде.
Уважаемые коллеги, ООО «Кабельный завод Кабэкс» вынуждены Вас предостеречь в приобретении краденной медной катанки в объеме нетто 19 322 кг.
18.04.2022г перевозчик выехал от грузопроизводителя ООО «КамКат» г. Каменск-Уральский, но до места выгрузки в г. Кунгур (ООО «Кабельный завод Кабэкс») до настоящего момента не доехал. Мошенники используют более новые, многоступенчатые схемы хищения груза с подделкой документов. Заявление в полицию направленно, возбужденно уголовное дело. Просим Вас посодействовать с распространением данной информации по заинтересованным производителям и покупателям, для усиления проверки документов и контроля.
Информация по товару:
Бунт №11 масса нетто 2766 кг
Бунт №12 масса нетто 2764 кг
Бунт №13 масса нетто 2766 кг
Бунт №7 масса нетто 2760 кг
Бунт №4 масса нетто 2765 кг
Бунт №6 масса нетто 2751 кг
Бунт №10 масса нетто 2750 кг
Будьте бдительны! В данной ситуации может оказаться каждый!
С уважившем, Генеральный директор Ю.К. Кириллов
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