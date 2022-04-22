ВНИМАНИЕ, КРИМИНАЛ! Украли катанку

22 апреля 2022 года в администрацию Ассоциации "Электрокабель" поступило письмо от ООО "Кабельный завод Кабэкс", о хищении медной катанки. Ниже мы приводим полный текст письма в неизменном виде.

Уважаемые коллеги, ООО «Кабельный завод Кабэкс» вынуждены Вас предостеречь в приобретении краденной медной катанки в объеме нетто 19 322 кг.

18.04.2022г перевозчик выехал от грузопроизводителя ООО «КамКат» г. Каменск-Уральский, но до места выгрузки в г. Кунгур (ООО «Кабельный завод Кабэкс») до настоящего момента не доехал. Мошенники используют более новые, многоступенчатые схемы хищения груза с подделкой документов. Заявление в полицию направленно, возбужденно уголовное дело. Просим Вас посодействовать с распространением данной информации по заинтересованным производителям и покупателям, для усиления проверки документов и контроля.

Информация по товару:

Бунт №11 масса нетто 2766 кг

Бунт №12 масса нетто 2764 кг

Бунт №13 масса нетто 2766 кг

Бунт №7 масса нетто 2760 кг

Бунт №4 масса нетто 2765 кг

Бунт №6 масса нетто 2751 кг

Бунт №10 масса нетто 2750 кг

Будьте бдительны! В данной ситуации может оказаться каждый!

С уважившем, Генеральный директор Ю.К. Кириллов