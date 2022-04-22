В Домбае построят новые горнолыжные трассы

В Карачаево-Черкесской Республике реализуется инвестиционный проект "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай" с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) общим объёмом 890,5 млн рублей. На эти средства будут построены новые горнолыжные трассы, улучшены существующие, возведены объекты инженерной защиты склонов.

«Реализация инфраструктурного проекта позволит дополнительно увеличить туристический поток на 387 тысяч человек в год, создаст более трех тысяч рабочих мест, а также поможет привлечь инвестиции в региональный бюджет в размере порядка 1,7 млрд рублей», - объяснил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 2,64 млрд рублей, из них средств инфраструктурных кредитов - 0,8 млрд рублей. На средства ИБК предполагается строительство новой горнолыжной трассы протяженностью 1,18 км, а также приведение в соответствие с нормативными требованиями существующих общей протяженностью более 16 км: их расширят, а склоны горы Мусса–Ачитара защитят от эрозии, устроив подпорные стены. Работы запланированы на 2022-2023 гг.