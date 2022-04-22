Ввод в эксплуатацию станции метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде, которую построят в рамках продления Сормовско-Мещерской линии, запланирован на декабрь 2026 года, контракт на проведение работ намерены заключить до конца 2022 года, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр города Юрий Шалабаев.

"Станцию метро "Сормовская" планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года. Разрабатывать документацию по новой станции будет институт "Моспроект-3". Это та же самая организация, которая сейчас проектирует "Сенную" и "Площадь Свободы". Контракт планируется заключить до конца этого года. Сейчас согласовывается цена проведения работ", - написал Шалабаев.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской располагается 11 станций. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части Нижнего Новгорода.

Ранее стало известно, что группа компаний "Моспроект-3" займется проектированием и строительством нового участка Автозаводской линии нижегородского метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная".

Продление Сормовско-Мещерской линии предполагалось за счет появления станций "Варя" и "Сормовская".

Фото: Яндекс.Новости