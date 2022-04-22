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Врио главы "Лукойла" до нового избрания назначили первого вице-президента Воробьева

Совет директоров "Лукойла" назначил дату внеочередного собрания акционеров на 30 мая. На нем обсудят всего два вопроса: досрочное завершение полномочий Вагита Алекперова, который объявил об уходе из компании в четверг, и избрание нового главы компании.

Как следует из сообщений компании на портале раскрытия информации, список акционеров, имеющих право на голосование, закроется по состоянию на 5 мая 2022 года.

Временно исполняющим обязанности президента компании до избрания нового назначен первый вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев.

Алекперов покидает компанию после 29 лет работы в ней. Он был избран президентом и председателем правления "Лукойла" в 1993 году. Сама компания была образована 5 апреля того же года.

Великобритания 14 апреля ввела против Алекперова санкции. Он впервые попал под ограничительные меры одной из западных стран.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. С этого момента Великобритания, ЕС, США и еще ряд стран ввели против нее беспрецедентные санкции. В начале марта "Лукойл" выступил с заявлением, в котором выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и достижение мирных договоренностей. В компании тогда отмечали, что прикладывают все усилия для сохранения стабильной работы на рынках присутствия.

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Источник: ТАСС

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