RusCable Insider #264 - Итоги Собрания АЭК.
Анонс деловой программы "Нефтегаз". Энергия ветра от ЗЭТО и фиксация цен на алюминий
22 апреля 2022, 17:40
Рубрика: Персоны
Метки: ЛУКОЙЛ, ВАДИМ ВОРОБЬЕВ, САНКЦИИ, ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: ТАСС
Совет директоров "Лукойла" назначил дату внеочередного собрания акционеров на 30 мая. На нем обсудят всего два вопроса: досрочное завершение полномочий Вагита Алекперова, который объявил об уходе из компании в четверг, и избрание нового главы компании.
Как следует из сообщений компании на портале раскрытия информации, список акционеров, имеющих право на голосование, закроется по состоянию на 5 мая 2022 года.
Временно исполняющим обязанности президента компании до избрания нового назначен первый вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев.
Алекперов покидает компанию после 29 лет работы в ней. Он был избран президентом и председателем правления "Лукойла" в 1993 году. Сама компания была образована 5 апреля того же года.
Великобритания 14 апреля ввела против Алекперова санкции. Он впервые попал под ограничительные меры одной из западных стран.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. С этого момента Великобритания, ЕС, США и еще ряд стран ввели против нее беспрецедентные санкции. В начале марта "Лукойл" выступил с заявлением, в котором выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и достижение мирных договоренностей. В компании тогда отмечали, что прикладывают все усилия для сохранения стабильной работы на рынках присутствия.
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