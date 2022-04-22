Вышел в свет №08(436) газеты «Энергетика и промышленность России» за апрель 2022 года.

Тема номера - «Энергопереход. Планы и стратегии лидеров». Сегодняшняя ситуация требует новых стратегий и планов. Важную роль здесь сыграют не только внедрение цифровых технологий, но и модернизация имеющихся мощностей и эффективное управление деятельностью компаний ТЭК в условиях санкций.

Также в номере разделы: Власть, Новости о главном, Производство для энергетики, Генерация, Тенденции и перспективы, Законы, Новости компаний, Автоматизация и ИТ, Экология, Выставки и конференции, Гидроэнергетика, Особый взгляд, Мировая энергетика.

ТОП-5 материалов номера по мнению редакции:

Газовая атака на уголь. Версия 2022

В России продолжается активный перевод крупных генераций с угля на газ. Весной 2022 года сразу в двух городах страны – Челябинске и Владивостоке – энергетики заявили о новых газовых проектах. При этом ряд экспертов считает, что не стоит ставить крест и на современных угольных генерациях. Их использование может быть экономически эффективно – особенно в тех районах, где недоступен природный газ или устойчивые возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Майнинг — непризнанная реальность

Россия вышла на ведущие позиции в мировом производстве основной криптовалюты – биткоина. Одно печалит майнеров: юридически их деятельность не признана – ни запрещена, ни разрешена. Чтобы снять неопределенность со статуса добычи криптовалюты, Центробанк и Минфин выдвинули свои предложения по ее регулированию. Первый предложил пойти по китайскому пути и все запретить, а второй – разрешить, но обложить налогами.

Регионы начинают заметать углеродный след

В российских регионах не планируют сворачивать перспективные проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов (ПГ). Но при этом признают, что уменьшать углеродный след в ближайшее время придется, скорее, с помощью проверенных программ по энергосбережению и энергоэффективности, нежели путем строительства «модных» карбоновых полигонов и карбоновых ферм.

Все страньше и страньше. Как сохранить устойчивость в ситуации неопределенности

Действовать в ситуации неопределенности, при этом не теряя присутствия духа и поддерживая окружающих, – с такой непростой задачей столкнулись в последнее время многие. Совсем как маленькая девочка Алиса, оказавшаяся сначала в Стране чудес, а потом в Зазеркалье. Советами, как сохранить устойчивость в непростое время, поделились эксперты Школы СКОЛКОВО. А мы при этом вспомнили цитаты Льюиса Кэрролла.

Жизнь под санкциями: опыт стран

В разное время многие страны испытали на себе давление санкциями. Преимущественно они наносили наибольший удар по экспортно-импортным операциям, погружая экономику стран в глубочайшую рецессию. Но так ли страшна оказалась их жизнь под санкциями и чем их опыт будет полезен для России?

Следующий номер №9-10(437-438) газеты «Энергетика и промышленность России» выйдет в свет 17 мая 2022 года. Его центральная тема - «Приоритеты государства в развитии ТЭК». Роль государства в развитии топливно-энергетического комплекса становится сильнее. Также в развитии российской экономики возрастает роль ТЭК и его развития. Этому способствуют современные отечественные решения, способные заменить зарубежные технологии. Центральный раздел номера посвящен новым технологиям в оборудовании для нефтегазовой, методам повышения надёжности и экономичности его работы, тенденциям на этом рынке. Номер будет распространяться на выставке «Газ. Нефть. Технологии».