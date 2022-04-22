«Россети Тюмень» приступили к плановому ремонту центра питания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Подстанция «Мансийская» обеспечивает электроэнергией более 3 тысяч жителей города Югорск. На повышение надежности энергоснабжения потребителей компания направит более 1 млн рублей.

В течение месяца энергетики выполнят работы на основном силовом и коммутационном оборудовании, системах связи, релейной защиты и автоматики. В том числе будет проведен ремонт самых крупных и сложных устройств на подстанции – двух силовых трансформаторов, а также трансформаторов собственных нужд. Всего энергетики проведут техобслуживание 22 единиц основного подстанционного оборудования. После завершения технических работ энергокомпания выполнит покраску металлоконструкций, противопожарные мероприятия и благоустройство территории объекта.

Проведение ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Мансийская» позволит «Россети Тюмень» повысить надежность энергоснабжения микрорайона Югорск-2, на территории которого проживают более 3 тысяч человек и расположены социально значимые объекты – школа и детский сад.