«Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520) выполнила основную часть реконструкции станции Камышовая на границе с Китаем. После завершения работ увеличится пропускная способность погранперехода Махалино-Хуньчунь Дальневосточной железной дороги.

«Повысить эффективность грузоперевозок на Восточном полигоне сейчас особенно важно, – отметил Алексей Крапивин, генеральный директор Группы компаний 1520. – Товарооборот с Китаем заметно вырос, и работа погранпереходов должна соответствовать новым объемам».

Строители уложили четыре дополнительных пути, провели связь и освещение. В мае начнется запуск систем микропроцессорной централизации и блокировки, которые будут контролировать движение на участке, управлять двадцатью стрелочными переводами.

На погранпереходе построят приемоотправочный парк совмещенной колеи. Уже готовят земляное полотно под укладку узкоколейного пути (1435 мм) для проезда китайских поездов. Предусмотрен пункт перестановки тележек локомотивов, контейнерные площадки, санитарные тупики 1520 и 1435 мм. Оборудуют досмотровую инфраструктуру – навесы, перегрузочную эстакаду.

Усилят энергоснабжение объекта – для этого построят новую трансформаторную подстанцию «Камышовая» и модернизируют существующую сеть. Также оборудуют водозаборные и очистные сооружения, систему пожарного водоснабжения.

Ранее «Бамстроймеханизация» реализовала проект развития приграничной станции Забайкальск – с приемоотправочным парком совмещенной колеи, комплексом зданий и сооружений.