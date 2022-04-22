Во второй декаде апреля 2022 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили электроэнергией медицинское учреждение в пгт Красногвардейское.

Для подачи напряжения новому объекту здравоохранения энергетики построили две воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, установили двухтрансформаторную подстанцию с мощностью каждого трансформатора по 250 кВА и смонтировали два щита коммерческого учета. Подстанция скорой помощи относится к первой категории надёжности электроснабжения. Реализованные меры позволяют в полном объеме обеспечить надежное энергоснабжение объекта первичной медико-санитарной помощи.

Отметим, что подключение социально значимых учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности ГУП РК «Крымэнерго»: сотрудники предприятия присоединяют к электрическим сетям объекты в сжатые сроки.