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На Байкале завершила работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD

На Байкале завершила работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD

22 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЕ, Baikal-GVD
Источник: "Научная Россия"

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В течение зимней экспедиции 2022 года коллаборация Baikal-GVD установила два новых кластера телескопа, провела ремонт и модернизацию уже установленных элементов детектора и продолжила работы по развитию системы передачи данных по оптическим линиям внутри установки.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые планируют изучать не только процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом, но и эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр и механизмы ускорения частиц.

Байкальский нейтринный телескоп – нейтринный детектор, расположенный в озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, на глубине порядка 1300 м. Эта уникальная научная установка является важным инструментом многоканальной астрономии – нового мощного метода исследования Вселенной. Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и ANTARES (ныне KM3NeT) в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network, GNN).

Телескоп Baikal-GVD – самый большой в Северном полушарии и второй по размеру в мире. На сегодняшний день введено в строй 10 кластеров, расположенных на расстоянии 250–300 м друг от друга. С 12 апреля 2022 года они работают в режиме набора данных. Каждый кластер представляет собой самостоятельный детектор из 8 вертикальных гирлянд, на которых размещены оптические модули (по 36 на каждой гирлянде). В настоящее время телескоп содержит около 3000 фотоприемников. По проекту объем установки к 2027 году должен составить порядка одного кубического километра.

“В этом году мы смогли реализовать наши самые оптимистические планы”, – отмечает руководитель работ экспедиции, научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований Игорь Анатольевич Белолаптиков.

“Общий объем работ, выполненных в экспедиции этого года, значительно превосходит средний уровень предыдущих лет и свидетельствует как о возросшем профессиональном уровне коллектива экспедиции, так и о качестве подготовки технических средств и научной аппаратуры. Ну и сам Байкал не подвел: ледовый покров озера в районе ледового лагеря был просто образцово-показательной несущей платформой для проведения монтажных работ”, – говорит руководитель коллаборации, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией нейтринной астрофизики высоких энергий Института ядерных исследований РАН Григорий Владимирович Домогацкий.

Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН (г. Москва), основоположника этого эксперимента и направления “нейтринной астрономии высоких энергий” в мире, и Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна). Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из одиннадцати исследовательских центров России, Германии, Польши, Чехии, Словакии и Казахстана.

Экспедиция 2022 года была организована Институтом ядерных исследований РАН (г. Москва) и Объединенным институтом ядерных исследований (г. Дубна).

 

Фотографии Баира Шайбонова

Информация и фото предоставлены пресс-службой Института ядерных исследований РАН 

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Источник: "Научная Россия"

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