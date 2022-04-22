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Правительство выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц

22 апреля 2022, 11:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Российские туристы уже в этом году смогут отдохнуть в новых кемпингах и автокемпингах, которые будут построены в разных регионах страны. Постановление о выделении 4 млрд рублей на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда кабмина пойдут на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 21 апреля.

По его словам, поддержка местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места. Тем более что это начинание уже поддержали представители бизнеса, готовые вложить в такие проекты ещё более 4,5 млрд рублей.

Подписанное постановление – часть комплекса мер Правительства по обеспечению развития экономики в условиях внешних санкций.

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Источник: government.ru

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