«Россети Ленэнерго» обеспечили 600 кВт дополнительной мощности крупному предприятию по производству молочной продукции в поселке Сельцо Волосовского района Ленинградской области. Общая выделенная сельхозпроизводству мощность сегодня составляет более 1,1 МВт.

На территории предприятия «Молочная культура» к электрическим сетям «Россети Ленэнерго» подключены производственный комплекс, столярная мастерская, административные, производственные и складские корпуса.

Электроснабжение объектов осуществляется по линиям электропередачи 10 кВ от подстанции 110 кВ «Шундорово».

Предприятие «Молочная культура» создано на базе сельскохозяйственного комплекса с более чем 100-летней историей, расположенного на территории памятника архитектуры – бывшей усадьбы барона Н.И. Корфа.

Агропромышленный комплекс включает более 1400 коров и свыше 2 тысяч гектар полей. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, благодаря которому все процессы на производстве автоматизированы. В 2015 году предприятие получило международную сертификацию по системе FSSC 22000 и статус племенного хозяйства.