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Определен подрядчик, который почти за 61 млрд руб. построит в Югре второй автомобильный мост через Обь

Определен подрядчик, который почти за 61 млрд руб. построит в Югре второй автомобильный мост через Обь

25 апреля 2022, 17:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: rzd-partner.ru

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На сайте госзакупок появилась информация о победителе торгов на строительство второго автомобильного моста через реку Обь в районе Сургута. Из двух заявок специалисты сочли более предпочтительной документацию АО «Мостострой-11». Эта компания предложила реализовать важнейший для Ханты-Мансийского автономного округа проект за 60,9 млрд руб. – на 1,6 млрд меньше стоимости, обозначенной заказчиком.

Помимо возведения самой переправы протяженностью почти 1,76 км, проект подразумевает также строительство прилегающих дорог, транспортных развязок, путепроводов и инженерных сетей. Общая же длина проекта ненамного превышает 45 км.

К слову, еще в конце лета 2021 года представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев упоминал инфраструктурный кредит, который такому мощному региону, как Югра, запросто можно взять у Федерации под 3%. Однако в тот момент предварительная стоимость реализации масштабного проекта составляла примерно 40 млрд руб. и спустя 8 месяцев успела вырасти наполовину.

Добавим, что сдать объект в эксплуатацию «Мостострой-11» должен будет до конца февраля 2026 года. После этого другой – ныне действующий – мост через Обь заметно разгрузится, а для круглосуточного пропуска тяжеловесного автотранспорта, следующего в другие регионы РФ, появится альтернативное направление.

Фото: ugrapro.ru

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Источник: rzd-partner.ru

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