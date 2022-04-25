Приглашаем принять участие в Специализированной выставке - конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО – 2022. ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА.» которая пройдет 18-20 мая 2022 г. в г. Мончегорск, по адресу: пр. Металлургов, 30 (Городской Центр Культуры)
В рамках выставки пройдет конференция: «Мончегорск. Металлургия цветных и драгоценных металлов 2022»
Данная выставка - конференция проводится совместно АО "Кольская ГМК" и выставочной компанией АПЕКС-Н. При активной поддержке администрации города Мончегорск.
Выставка является первым шагом к сотрудничеству и обмену профессиональным опытом.
Об итогах проведения выставки Мончегорск – 2021
К участию приглашаются предприятия - производители оборудования для горно-металлургической промышленности, обогатительного производства и технологий, автоматизации производства, химической промышленности, лабораторного оборудования и технологий и оборудования для экологии, средств защиты и спецодежды и т.п.
Тематики выставки «МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО-2022»:
- Металлургия.
- Оборудование в горно-металлургической промышленности.
- Обогатительное оборудование и технологии.
- Контрольные и измерительные приборы, лабораторное оборудование для осуществления контроля над процессами в горнодобывающем, обогатительном и металлургическом производстве.
- Взрывные технологии в горном деле.
- Кабельная продукция, энергетическое и сварочное оборудование.
а так же:
- Продукция химической промышленности.
- Технологии и оборудование для экологии.
- Оборудование и системы связи, IT-системы и оборудование, системы автоматизации и мониторинга, системы защиты информации и управления данными и др.
- Средства защиты и спецодежда
- и др.