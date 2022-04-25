 
Мероприятия

Выставка-конференция "МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО. МОНЧЕГОРСК-2022"

Приглашаем принять участие в Специализированной выставке - конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО – 2022. ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА.» которая пройдет 18-20 мая 2022 г. в г. Мончегорск, по адресу: пр. Металлургов, 30 (Городской Центр Культуры)

В рамках выставки пройдет конференция: «Мончегорск. Металлургия цветных и драгоценных металлов 2022»

Данная выставка - конференция проводится совместно АО "Кольская ГМК" и выставочной компанией АПЕКС-Н. При активной поддержке администрации города Мончегорск.

Выставка является первым шагом к сотрудничеству и обмену профессиональным опытом.

Об итогах проведения выставки Мончегорск – 2021

К участию приглашаются предприятия - производители оборудования для горно-металлургической промышленности, обогатительного производства и технологий, автоматизации производства, химической промышленности, лабораторного оборудования и технологий и оборудования для экологии, средств защиты и спецодежды и т.п.

 Тематики выставки «МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО-2022»:

  1. Металлургия.
  2. Оборудование в горно-металлургической промышленности.
  3. Обогатительное оборудование и технологии.
  4. Контрольные и измерительные приборы, лабораторное оборудование для осуществления контроля над процессами в горнодобывающем, обогатительном и металлургическом производстве.
  5. Взрывные технологии в горном деле.
  6. Кабельная продукция, энергетическое и сварочное оборудование.

       а так же:

  • Продукция химической промышленности.
  • Технологии и оборудование для экологии.
  • Оборудование и системы связи, IT-системы и оборудование, системы автоматизации и мониторинга, системы защиты информации и управления данными и др.
  • Средства защиты и спецодежда
  •  и др.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Выставочная компания "АПЕКС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Экспозиция Made in Russia начала работу на выставке 25.04.2022
Экспозиция Made in Russia начала работу на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022" в Ташкенте
В Ташкенте стартовала выставка 25.04.2022
В Ташкенте стартовала выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
В Минпромторге России презентовали отраслевой обзор 25.04.2022
В Минпромторге России презентовали отраслевой обзор "Индустриальные парки России - 2022"
Завтра открывается 25.04.2022
Завтра открывается "Российская неделя высоких технологий"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно