Приглашаем принять участие в Специализированной выставке - конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО – 2022. ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА.» которая пройдет 18-20 мая 2022 г. в г. Мончегорск, по адресу: пр. Металлургов, 30 (Городской Центр Культуры)

В рамках выставки пройдет конференция: «Мончегорск. Металлургия цветных и драгоценных металлов 2022»

Данная выставка - конференция проводится совместно АО "Кольская ГМК" и выставочной компанией АПЕКС-Н. При активной поддержке администрации города Мончегорск.

Выставка является первым шагом к сотрудничеству и обмену профессиональным опытом.

Об итогах проведения выставки Мончегорск – 2021

К участию приглашаются предприятия - производители оборудования для горно-металлургической промышленности, обогатительного производства и технологий, автоматизации производства, химической промышленности, лабораторного оборудования и технологий и оборудования для экологии, средств защиты и спецодежды и т.п.

Тематики выставки «МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО-2022»:

Металлургия. Оборудование в горно-металлургической промышленности. Обогатительное оборудование и технологии. Контрольные и измерительные приборы, лабораторное оборудование для осуществления контроля над процессами в горнодобывающем, обогатительном и металлургическом производстве. Взрывные технологии в горном деле. Кабельная продукция, энергетическое и сварочное оборудование.

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