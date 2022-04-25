Обеспечить нефтепромыслы Югры важным для добычи углеводородов оборудованием готовы предприниматели из Радужного. Речь об электроцентробежных насосах и специальном погружном кабеле. Продукцию завода используют в основном на востоке региона, но уже сегодня география меняется.

Одна из главных линий радужнинского завода – изготовление нефтепогружного кабеля. При полной загрузке на линии могут производить его 25 километров. Перед отправкой заказчику вся продукция проходит испытания.

«Испытания проводятся, чтобы наша продукция соответствовала всем ГОСТам, техническим условиям, сертификатам качества. Мы делаем всю продукцию согласно госстандартам, требования высокие. А также по техническим требованиям «Роснефти», которые бывают выше гостовских», – поясняет Евгений Кривоспицкий, начальник цеха изготовления кабеля завода по производству оборудования для нефтяников.

Ещё один плюс – собственное изготовление деталей для электроцентробежных насосов. Над процессом капитального ремонта трудятся десятки человек. В одном цехе поступившую на реконструкцию гидравлическую машину разбирают, составляют список необходимых деталей и отправляют заказ в цех токарный. Здесь производство полностью автоматизировано. Заготовки помещают в аппарат, задают программу. Всё остальное делают компьютер и механизм. А вот сборка из новых элементов такого трёхмерного пазла осуществляется уже вручную. С этой задачей справляются на отлично только тонкие женские пальчики.

«Команда у нас дружная. Есть даже семейные подряды: отец и сыновья. Обработка очень сложная. Работают профессионалы с многолетним опытом работы на предприятии: токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ», – говорит начальник цеха металлообработки Екатерина Аникина.

Не менее 90 процентов сырья – отечественное. Немаловажна и локализация производства. В своё время радужнинский завод основан как предприятие-спутник для нефтяников, что трудятся на востоке региона. Сегодня появились новые договоры с недропользователями Правдинского месторождения. Это позволило открыть новое подразделение завода.

«На сегодня мы активно мобилизуем базу в Пойковском. Предполагаемая штатная численность этой базы – порядка ста человек. Ведём мобилизацию оборудования и приём персонала. Это позволит нам более эффективно обслуживать потребности заказчика», – рассказал Максим Алиев, генеральный директор завода.

Кроме этого, предприятие осуществляет полный цикл модернизации кабеля. То есть нефтяники могут сдавать сюда отслужившую свой срок продукцию на переработку. Раньше её везли в другие регионы. Для недропользователей это значительное сокращение расходов на транспортные и логистические издержки.