Сегодня на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022» в Ташкенте начала свою работу коллективная экспозиция, организованная «Российским экспортным центром». Оператор экспозиции АО «Экспоцентр».

Под брендом Made in Russia представлены технологии и оборудование 17 отечественных предприятий из различных регионов России: индустриальные газоочистительные фильтры «Финго-Комплекс», сепараторы и резервуары для транспортировки и хранения газа, нефти и различных химических веществ ООО «Гермес-Урал», трубопроводный транспорт ООО «Инженерно-производственный центр», дробильно-сортировочное оборудование «Дробмаш», высокоточный металлорежущий инструмент «Свердловского инструментального завода», промышленные аккумуляторы и батареи Великолукского аккумуляторного завода «Импульс», изделия из проволоки и из просечно-вытяжной сетки со сверхмалым размером ячеек ПК «Микросетчатые технологии» и многое другое.

Российскую экспозицию посетила официальная делегация, которую возглавили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков. Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина рассказала о развивающихся направлениях сотрудничества и объемах экспорта из России в Узбекистан при поддержке РЭЦ, а также представила почетным гостям участников, чья продукция наиболее востребована на узбекистанском рынке. Члены официальной делегации посетили стенды и познакомились с оборудованием и инструментами компаний «Террафриго», «Дробмаш», «Свердловского инструментального завода» и «Южноуральского арматурно-изоляторного завода».

Продукция «Южноуральского арматурно-изоляторного завода» (ЮАИЗ) хорошо известна в Узбекистане - завод с 2005 года экспортирует в республику изоляторы из закаленного стекла, фарфоровые штыревые, опорно-стержневые и полимерные изоляторы, арматуру для высоковольтных линий электропередачи. Среди проектов, реализованных с участием ЮАИЗ – строительство высоковольтных линий на территории Узбекистана (один из главных инвестиционных проектов электроэнергетики республики) и модернизация системы энергоснабжения Узбекского металлургического комбината в 2013 году. Выставка «Иннопром. Центральная Азия» традиционно становится для компании площадкой для укрепления и расширения сотрудничества с узбекистанскими партнерами. В 2021 году было подписано соглашение о намерениях с АО «Национальные электрические сети Узбекистана». В этом году в первый день работы выставки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области промышленной кооперации между ЮАИЗ и компанией «Тошэлектроаппарат».

Работа российской экспозиции идет в интенсивном режиме – запланировано большое количество встреч с текущими и новыми покупателями. В первый день выставки российские экспортеры провели более 80 встреч. В работе российской экспозиции приняли участие генеральный директор «Экспоцентра» Алексей Вялкин и первый заместитель генерального директора Николай Гусев.

Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы и делает рынок региона привлекательным для российских экспортеров. Российские технологии и оборудование востребованы на этом рынке благодаря своей функциональности и высокому качеству, выгодной ценовой политике, гибким условиям поставок, учету специфики и потребностей местных покупателей, наличию сервисных центров и ряду других факторов.

Выставка «Иннопром. Центральная Азия 2022» играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-узбекистанского сотрудничества и двусторонней торговли, продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии.