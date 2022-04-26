ACOME Group сообщает о расширении линейки 7-мм воздушных кабелей ULW, соответствующих требованиям PIA, в которую теперь будут включены кабели серии UND1344 с 60 оптическими волокнами. Компания ACOME разрабатывает высокотехнологичные кабели и кабельные системы для автомобильных, телекоммуникационных и железнодорожных сетей, а также сетей связи в зданиях.

PIA (Physical Infrastructure Access) (доступ к физической инфраструктуре) – решение компании Openreach, позволяющее провайдерам телекоммуникационных услуг получать доступ к кабельной канализации и опорам воздушных линий оператора сетей.

Компания Openreach является функциональным подразделением британской телекоммуникационной компании BT plc , обслуживающим телефонные кабели, каналы, шкафы и коммутаторы, которые соединяют почти все жилые дома и предприятия в Великобритании с национальной широкополосной и телефонной сетью.

Разрешённые к использованию в соответствии с PIA стандартные кабели серии UND1344 содержат до 48 оптических волокон и основаны на технологии 12-волоконных модулей и использовании компактных трубок для прокладки кабелей. Эти кабели уже широко применяются для развёртывания сетей типа FTTH (волокно в дом) в Великобритании. Дополняя эту серию кабелей новым, разрешённым к использованию в соответствии с PIA оптическим кабелем ULW с 60-волокнами, ACOME Group предлагает на рынок инновационное решение. Это кабельное решение отвечает требованиям охвата большего числа объектов более быстрыми темпами и с меньшим количеством проложенных кабелей. Теперь этот новый кабель, одобренный в соответствии с PIA, может быть проложен в инфраструктурной сети, которую обслуживает компания Openreach, а создатели сетей получат больше возможностей для гибкого использования существующих инфраструктурных компонентов.

Новый 60-волоконный кабель был разработан в Нормандии, на северо-западе Франции, всего в нескольких часах езды от Лондона, где у ACOME Group находится производственное предприятие, выпускающее 10 миллионов километров оптических волокон в год. Будучи новым игроком в Великобритании, с офисом в Лондоне с 2020 года, ACOME Group первоначально запустила стандартные кабельные предложения для рынка Великобритании.

Выпуская этот новый продукт, группа компаний ACOME демонстрирует свой инновационный подход к поддержке операторов связи, направленный на снижение совокупной стоимости владения их сетью (TCO), создание долговечных и функционально совместимых сетей и снижение воздействия их инфраструктуры на окружающую среду.