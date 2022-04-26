Казахстан в условиях экономического кризиса прорабатывает вопрос импортозамещения и налаживания собственного производства.

В текущем году ключевыми проектами станут: строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области и нефтеперерабатывающий завод в Туркестанской области, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

"Также в Шымкенте запустится проект по производству алюминиевых банок, в Восточно-Казахстанской области маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется расширение производства минеральных удобрений и в Алматы запустится производство алюминиевых и биметаллических радиаторов", - рассказал Ускенбаев на заседании правительства.

В число проектов флагманов черной металлургии входит запуск четырех сталелитейных заводов, двух заводов по производству полукокса и пяти ферросплавных заводов.

"Проекты направлены на импортозамещение продукции на 1,2 млрд долларов, экспорт продукции на сумму 3 млрд долларов", - заявил министр.

Кроме этого, в цветной металлургии до 2025 года планируется реализация 11 ключевых проектов.

В алюминиевой отрасли планируется реализация шести ключевых проектов по производству продукции из алюминия (пищевые банки, оконные профиля, плиты и листы, радиаторы, катанка). По данным Мининдустрии, это позволит нарастить экспорт на 645 млн долларов.

"Планируется строительство трех заводов по производству готовых изделий из меди (силовые кабели, катанка и провода, медные трубы и трубки). Это позволит нарастить экспорт на 200 млн долларов", - добавил Ускенбаев.

Также Казахстан намерен наладить производство в сферах машиностроения, химической промышленности, производства строительных материалов и многих других.

Фото: © Sputnik / Евгений Биятов