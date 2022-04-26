 
За рубежом

Казахстан налаживает отечественное производство: что здесь будут производить

Казахстан в условиях экономического кризиса прорабатывает вопрос импортозамещения и налаживания собственного производства.

В текущем году ключевыми проектами станут: строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области и нефтеперерабатывающий завод в Туркестанской области, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

"Также в Шымкенте запустится проект по производству алюминиевых банок, в Восточно-Казахстанской области маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется расширение производства минеральных удобрений и в Алматы запустится производство алюминиевых и биметаллических радиаторов", - рассказал Ускенбаев на заседании правительства.

В число проектов флагманов черной металлургии входит запуск четырех сталелитейных заводов, двух заводов по производству полукокса и пяти ферросплавных заводов.

"Проекты направлены на импортозамещение продукции на 1,2 млрд долларов, экспорт продукции на сумму 3 млрд долларов", - заявил министр.

Кроме этого, в цветной металлургии до 2025 года планируется реализация 11 ключевых проектов.

В алюминиевой отрасли планируется реализация шести ключевых проектов по производству продукции из алюминия (пищевые банки, оконные профиля, плиты и листы, радиаторы, катанка). По данным Мининдустрии, это позволит нарастить экспорт на 645 млн долларов.

"Планируется строительство трех заводов по производству готовых изделий из меди (силовые кабели, катанка и провода, медные трубы и трубки). Это позволит нарастить экспорт на 200 млн долларов", - добавил Ускенбаев.

Также Казахстан намерен наладить производство в сферах машиностроения, химической промышленности, производства строительных материалов и многих других.

Фото: © Sputnik / Евгений Биятов

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: sputnik.kz

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Подписан договор на технологическое присоединение шельфовой ветровой электростанции Thor проектной м... 25.04.2022
Подписан договор на технологическое присоединение шельфовой ветровой электростанции Thor проектной м...
Шотландская Scottish Development International и японская J-DeEP разрабатывают проект плавучей шельф... 25.04.2022
Шотландская Scottish Development International и японская J-DeEP разрабатывают проект плавучей шельф...
Подачу электроэнергии на объекты ЧАЭС из Белоруссии приостановили по инициативе Украины 25.04.2022
Подачу электроэнергии на объекты ЧАЭС из Белоруссии приостановили по инициативе Украины
В Великобритании запущен новый инструмент для оценки услуг по обеспечению энергетической гибкости 25.04.2022
В Великобритании запущен новый инструмент для оценки услуг по обеспечению энергетической гибкости

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно