Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы (УСРДИС) заключит контракт на строительство транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева в Кировском районе города с компанией «Уралмостострой». Организация стала единственным участником проведенного администрацией конкурса и выполнит работы по максимальной цене 2,66 млрд рублей.



Строительство развязки будет финансироваться за счет регионального бюджета, в 2022 году на эти цели направят 600 млн рублей, оставшуюся сумму выделят в 2023 году. Работы должны быть завершены до 25 ноября следующего года.



Развязка спроектирована по типу «клеверный лист», движение по проектируемой улице Рыленко предусматривается по верху. Согласно техническому заданию, к улицам Пугачева и Рыленко построят 17 примыканий, общая протяженность магистральных улиц составит 2,08 км, боковых проездов — 2,56 км, протяженность участка улицы Рыленко — 1,28 км. Суточная интенсивность движения на участке в перспективе на 20 лет оценивается в 12,4 тыс. автомобилей в сутки, расчетная скорость — 60 км/ч. Проектом предусмотрено 13 очередей строительства в целях безопасного дорожного движения.



Исполнитель контракта должен предоставить восьмилетнюю гарантию на путепровод, четырехлетнюю — на верхнее покрытие, десятилетнюю — на дорожные знаки, гарантийный срок на нижний слой покрытия и барьерное ограждение — пять лет, на разметку термопластиком — один год.



Строительство развязки — один из этапов крупного проекта «Южные ворота Уфы», он также включает в себя реконструкцию улицы Пугачева, строительство улицы Рыленко и возведение нового моста через Белую с выездом на трассу Уфа — Оренбург.



В апреле контракты на выполнение двух этапов реконструкции улицы Пугачева на 2,28 млрд рублей получила компания «Башкиравтодор». Московский «Институт Гипростроймост» выполнит проектирование южного обхода Уфы с мостом через Белую в районе Кузнецовского затона за 452,2 млн рублей. Подрядчик на строительство улицы Рыленко пока не определен, на эти цели готовы выделить до 1,24 млрд рублей.



По данным ресурса РБК Компании, АО «Уралмостострой» зарегистрировано в апреле 1994 года в Челябинске, в июле 2019 года место регистрации акционерного общества изменили на Уфу. Генеральным директором выступает Игорь Соболев. В 2021 году выручка организации составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — 21,2 млн рублей.

В январе компания получила контракт на капитальный ремонт старого арочного моста через Белую в створе улицы Воровского на 4 млрд рублей. Ранее «Уралмостострой» выступал генподрядчиком по возведению моста-вставки через Белую в створе улицы Воровского протяженностью 688,8 метра за 3,4 млрд рублей. Также компания вела работы по реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, на эти цели выделили 892,8 млн рублей.

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