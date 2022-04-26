На заводе «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приступили к монтажу новой волочильной линии по выпуску медной проволоки для токопроводящих жил кабелей. Волочильная линия дополнит установленное ранее оборудование по производству силовых кабелей на среднее и высокое напряжение.

На предприятии уже функционируют несколько аналогичных машин, но их мощностей было недостаточно для производства силовых кабелей высокого напряжения в объемах, необходимых заказчикам.

Новое оборудование работает по технологии «грубого» волочения медной катанки, максимальный диаметр которой 8 мм. Готовая проволока будет иметь диаметр в диапазоне от 1 до 5,6 мм и попадет в конструкцию кабеля в качестве токопроводящей жилы.

«Введение в строй новой линии завершает крупный этап проекта по модернизации предприятия. В 2018 году усовершенствовали производство фильер – волочильного инструмента, доводящего проволоку до нужного диаметра. Экструзионная линия и бронемашина дополнили новую технологическую цепочку. Теперь предприятие имеет еще один производственный комплекс, способный выпускать силовой кабель для нужд большой энергетики», – прокомментировал директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.

Монтажные работы на линии завершатся в июне текущего года. Далее специалисты предприятия приступят к пуско-наладочным работам.

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ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет принадлежащие «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.