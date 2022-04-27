В конце апреля специалисты АО «РЭС» подвели краткие итоги исполнения ремонтной программы за 1 квартал 2022 года. Именно в этот период существенно изменились внешняя среда, а вместе с ней и социально-экономическая обстановка. Но даже сложившиеся условия не помешали энергетикам выполнить планы по основным направлениям. Ведь надежное и качественное электроснабжение потребителей региона – ключевой приоритет системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области.

За отчетный период АО «РЭС» удалось не только перевыполнить календарный план ремонтов, но и нарастить темпы реализации по отдельным направлениям даже в сравнении с 2021 годом. На выполнение ремонтной программы в 1 квартале 2022 года энергетики уже направили порядка 72 млн рублей, что на 24% превышает прошлогодние показатели.

В течение первых трех месяцев года подразделения сетевой организации провели ремонт около 150 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и 40 электрических подстанций напряжением 10–110 кВ.

Также в АО «РЭС» реализуют сразу несколько целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования, в т.ч. по замене:

опорно-стержневой изоляции на полимерную;

полимерных изоляторов на стеклянные;

вентильных разрядников на ограничители перенапряжения.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. Всего, за 1 квартал текущего года расчищено более 90 га трасс воздушных линий.

Стоит отметить, что качественно и своевременно выполненные работы в рамках ремонтной программы позволили АО «РЭС» не только повысить показатели надежности работы электросетевого комплекса , но и полноценно подготовить энергообъекты к прохождению паводкового и пожароопасного периода . Впереди у энергетиков – масштабная работа по подготовке электросетей к работе в следующем отопительном сезоне .