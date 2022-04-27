 
Модернизация

Более 100 подмосковных СНТ и КП передали электросети на баланс "Россети Московский регион" в I квартале 2022 года

Более 100 подмосковных СНТ и КП передали электросети на баланс Россети Московский регион в I квартале 2022 года

27 апреля 2022, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети Московский регион"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
246

В первом квартале 2022 года 109 садовых товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП) Московской области передали электросетевое имущество в «Россети Московский регион». На баланс компании переведено 985 км линий электропередачи, 353 подстанции с установленной трансформаторной мощностью 74 МВА.

На текущий год, в рамках поручения Губернатора Московской области, продлена программа упрощенной передачи электросетевого имущества СНТ и КП в «Россети Московский регион», которая действует с 2019 года. За это время 3853 СНТ и КП передали электросетевые активы профессионалам компании.

В настоящее время консолидации подлежат объекты электросетевого хозяйства, имеющие технологическое присоединение к сетям «Россети Московский регион», а также электросети СНТ и КП, имеющие опосредованное технологическое присоединение, если «Россети Московский регион» является ближайшей территориальной сетевой организацией к сетям заявителя. Компания также принимает сети СНТ и КП, присоединенные к сетям генерирующей компании.

Объекты СНТ и КП, имеющие присоединение к сетям иных территориальных сетевых организаций, консолидации более не подлежат.

Передача энергохозяйства СНТ и КП в сетевую организацию имеет ряд финансовых преимуществ. В частности, собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и (при необходимости) замену оборудования произведет сетевая компания. Кроме того, «Россети Московский регион» принимает на себя обязанности по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении электросетевого имущества сразу же после подписания договора (до подписания акта-приема передачи). Своевременное и качественное техническое обслуживание оборудования не только повышает качество и надежность электроснабжения, но и создает условия для подключения новых абонентов и увеличения мощности существующим потребителям.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов для передачи сетей в «Россети Московский регион» и получить подробную информацию можно на сайте в разделе «Клиентам» или позвонив по номеру Единого контактного центра 8 (800) 220-0-220. Также в разделе «Клиентам» размещена видеозапись вебинара «Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП продлена до конца 2022 года. Что изменилось?», в ходе которого эксперты ответили на вопросы садоводов и жителей коттеджных поселков. Подать заявку и направить пакет документов можно через «Личный кабинет» на сайте компании.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети Московский регион"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
27.04.2022
"Россети Кубань" установила более тысячи "умных" счетчиков в тихорецком энергорайоне
27.04.2022
"Россети Юг" подключили к сетям строящиеся ФАП в малых населенных пунктах Волгоградской области
АО 27.04.2022
АО "РЭС" продолжает ремонт электросетей несмотря на внешние факторы
3,7 млрд рублей планируется направить на модернизацию электросетей Архангельской области 27.04.2022
3,7 млрд рублей планируется направить на модернизацию электросетей Архангельской области

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно