В первом квартале 2022 года 109 садовых товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП) Московской области передали электросетевое имущество в «Россети Московский регион». На баланс компании переведено 985 км линий электропередачи, 353 подстанции с установленной трансформаторной мощностью 74 МВА.

На текущий год, в рамках поручения Губернатора Московской области, продлена программа упрощенной передачи электросетевого имущества СНТ и КП в «Россети Московский регион», которая действует с 2019 года. За это время 3853 СНТ и КП передали электросетевые активы профессионалам компании.

В настоящее время консолидации подлежат объекты электросетевого хозяйства, имеющие технологическое присоединение к сетям «Россети Московский регион», а также электросети СНТ и КП, имеющие опосредованное технологическое присоединение, если «Россети Московский регион» является ближайшей территориальной сетевой организацией к сетям заявителя. Компания также принимает сети СНТ и КП, присоединенные к сетям генерирующей компании.

Объекты СНТ и КП, имеющие присоединение к сетям иных территориальных сетевых организаций, консолидации более не подлежат.

Передача энергохозяйства СНТ и КП в сетевую организацию имеет ряд финансовых преимуществ. В частности, собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и (при необходимости) замену оборудования произведет сетевая компания. Кроме того, «Россети Московский регион» принимает на себя обязанности по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении электросетевого имущества сразу же после подписания договора (до подписания акта-приема передачи). Своевременное и качественное техническое обслуживание оборудования не только повышает качество и надежность электроснабжения, но и создает условия для подключения новых абонентов и увеличения мощности существующим потребителям.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов для передачи сетей в «Россети Московский регион» и получить подробную информацию можно на сайте в разделе «Клиентам» или позвонив по номеру Единого контактного центра 8 (800) 220-0-220. Также в разделе «Клиентам» размещена видеозапись вебинара «Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП продлена до конца 2022 года. Что изменилось?», в ходе которого эксперты ответили на вопросы садоводов и жителей коттеджных поселков. Подать заявку и направить пакет документов можно через «Личный кабинет» на сайте компании.