Электротехнический холдинг ERSO (создан на базе АО «Электрозавод», который контролируется СП АФК «Система» и Сбербанка) и ПАО «РУСАЛ» подписали договор о намерениях по проведению модернизации электротехнических объектов на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ), а также дорожную карту сотрудничества, говорится в сообщении ERSO по итогам встречи его представителей с руководством РУСАЛа, на которой обсуждалось участие ERSO в генподряде по восстановлению оборудования кремниевых преобразовательных подстанций.

Ранее специалисты ERSO посетили ИркАЗ для оценки предстоящих работ и сбора технической документации для ремонта электрооборудования.

ИркАЗ расположен в промышленной зоне города Шелехова. Производственная мощность превышает 400 тыс. тонн алюминия в год. Завод производит не только алюминий-сырец, но и продукцию из него – катанку, алюминиевые сплавы и катанку на основе сплавов. Продукция Иркутского алюминиевого завода востребована в России и за рубежом. Катанка поставляется на внутренний рынок (Россия и страны СНГ), а литейные сплавы идут на экспорт в Японию, Тайвань, Южную Корею, Малайзию, Нидерланды, Турцию.

По словам заместителя коммерческого директора Константина Бочкарева, которые приводятся в пресс-релизе, «подписанное соглашение откроет новые возможности для взаимодействия ERSO и РУСАЛ с долгосрочной перспективой». «После ремонта оборудования работоспособность предприятия повысится, всего планируется модернизировать 4 завода», — указывается в сообщении.

«Электрозавод» — крупнейшая в России электротехническая компания, ориентированная на комплексное оснащение и реализацию проектов нового строительства, реконструкцию и модернизацию объектов энергетики. В состав Группы компаний входит 4 производственные площадки, собственные проектный и научно-исследовательский институты, конструкторское бюро, сервисные и испытательные центры. Конечным владельцем АО «Электрозавод» является совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка — ООО «Мегаполис-Инвест». После перехода АО по контроль «Мегаполис-Инвест» в декабре 2020 года на его базе был создан электротехнический холдинг ERSO.