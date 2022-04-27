На реконструкцию аэропорта Южный в Орле направят 1 млрд рублей

Около 1 млрд рублей планируют направить в течение двух лет на реконструкцию инфраструктуры аэропорта "Южный" в Орле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Правительство РФ опубликовало проект постановления о распределении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ для реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы". В соответствии с документом, на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта "Южный" до конца 2023 года планируется направить 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2022 году в регион должны поступить 400 млн рублей, а в 2023 году - 600 млн рублей. Ранее в правительстве РФ вышло поручение ускорить работу по включению мероприятия по ремонту искусственных покрытий объектов наземной инфраструктуры аэропорта "Южный" в комплексный план расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Для возобновления работы аэропорта в Орле потребуется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, модернизация рулежной дорожки и перрона, обновление здания аэровокзального комплекса.

Аэропорт Южный был построен в 30-годах прошлого века. В 1950-годах аэропорт был разминирован и на его базе сформировали 472-й истребительный авиационный полк противовоздушной обороны. В 1979 году полк был перебазирован в Курск из-за динамично развивающегося жилого микрорайона.

Фото: kartinkin.net

Аэропорт был переоборудован в гражданский в 1981 году. Спустя 12 лет была создана авиакомпания "Орел-авиа", в 1998 году ей на смену пришла компания "Трансаэро", удлинившая полосу и повысившая класс аэродрома до второго. Планировалось построить терминал и перрон, однако компания ушла из Орла в Санкт-Петербург в 2004 году, так и не осуществив планы. С тех пор аэропорт принимал частные рейсы, которые прекратились в 2007 году.