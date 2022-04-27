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Отборочный этап чемпионата РусГидро "РАЦЭНЕРДЖИ" пройдет в середине мая

Отборочный этап чемпионата РусГидро РАЦЭНЕРДЖИ пройдет в середине мая

27 апреля 2022, 13:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: РУСГИДРО, РАЦЭНЕРДЖИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Отборочный этап корпоративного инженерного чемпионата РусГидро «РАЦЭНЕРДЖИ» пройдет с 11 по 13 мая. В нем примут участие 23 команды гидрогенерирующих филиалов и подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Соревнования проходят по двум направлениям: «Охрана труда» и «Гидроэнергетика», в последнем принимают участие студенты вузов-партнеров. Лучшие проекты получат поддержку РусГидро и будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл компании.

Отборочному этапу предшествовал дистанционный, в ходе которого команды готовили решения выбранных кейсов, также участвовали в онлайн-консультациях с кураторами, представили на рассмотрение жюри первые варианты проектов и получили рекомендации по доработке. 11-13 мая команды будут защитить кейсы в режиме видео-конференц-связи перед экспертной комиссией. Финал чемпионата запланирован на июнь в Москве.

Корпоративный инженерный кейс-чемпионат проводится для развития и популяризации инновационной деятельности и рационализаторства в Группе РусГидро, мотивации работников к реализации интеллектуального потенциала через изобретательскую и творческую деятельность, а также формирования базы лучших инновационных решений применительно к конкретным производственным задачам.

РусГидро проводит корпоративный чемпионат «РАЦЭНЕРДЖИ» с 2019 года. Всего в нем приняли участие 136 команд. Обладателями Кубка Первого чемпионата стали Приморские электрические сети ДРСК и Якутская ТЭЦ, второго – 2 команды Дагестанского филиала, Новосибирской ГЭС и Загорской ГАЭС, третьего – Каскад Верхневолжских ГЭС, ДРСК и ДГК.

 

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Источник: ПАО "РусГидро"

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