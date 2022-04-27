Подрядчик подготовил проект строительства второго этапа юго-восточного обхода Симферополя и передал ее на экспертизу. Об этом Крыминформу сообщил директор Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.

«По второму этапу загрузились в экспертизу, в течение двух месяцев планируем получить положительное заключение экспертизы и выйти уже на второй этап», – сообщил Тарасов.

Общая протяженность новой объездной Симферополя составит 25,2 км, она соединит трассу «Таврида» в районе села Донское с дорогой на Ялту за поселком Перевальное. Первый этап новой трассы проходит от села Донское до границы с селом Заречное. Контракт на строительство первого этапа уже заключен, его цена составляет 15,9 млрд рублей, работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

Второй этап трассы пройдет через село Заречное, предполагается выкуп участков у граждан – под зону сноса предварительно попадает 177 земельных участков и 58 домовладений. По заверению властей республики, вместе со строительством дороги в Заречном возведут социальные объекты, наладят систему освещения и водоснабжения. Также прорабатывается вопрос газификации западной части села. По последней информации на это потратят 350 млн рублей.

Фото: Крыминформ