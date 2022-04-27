Ремонт участка "Сыктывкар – Троицко-Печорск" оценили в 347 млн

В Коми объявили торги на ремонт двенадцати километров автомобильной дороги от Сыктывкара до Троицко-Печорска, сообщает RosTender.info. Согласно документации, работы пройдут на участке «Сыктывкар – Пузла – Крутая». Здесь планируется обновить земляное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, починить водосбросные сооружения и бортовые камни, устроить автопавильон, тротуары, светильники. В рамках работ также поставят барьерное ограждение и новые дорожные знаки, установят сигнальные столбики и нанесут дорожную горизонтальную разметку.

Прием заявок на участие в торгах открыт до 18 мая. Начальная цена государственного контракта – 347 млн рублей. Ремонт начнется в начале июня этого года и завершится не позднее начала октября 2023 года.