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Ремонт участка "Сыктывкар – Троицко-Печорск" оценили в 347 млн

Ремонт участка Сыктывкар – Троицко-Печорск оценили в 347 млн

27 апреля 2022, 12:59
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Коми объявили торги на ремонт двенадцати километров автомобильной дороги от Сыктывкара до Троицко-Печорска, сообщает RosTender.info. Согласно документации, работы пройдут на участке «Сыктывкар – Пузла – Крутая». Здесь планируется обновить земляное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, починить водосбросные сооружения и бортовые камни, устроить автопавильон, тротуары, светильники. В рамках работ также поставят барьерное ограждение и новые дорожные знаки, установят сигнальные столбики и нанесут дорожную горизонтальную разметку.

Прием заявок на участие в торгах открыт до 18 мая. Начальная цена государственного контракта – 347 млн рублей. Ремонт начнется в начале июня этого года и завершится не позднее начала октября 2023 года.

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Источник: Ростендер

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