Schneider Electric планирует продать свои активы в России

Французская энергетическая корпорация Schneider Electric намерена продать свои активы в России местному инвестору. Об этом компания сообщила в своем отчете о финансовых результатах за I квартал 2022 года, опубликованном в среду.

"После тщательного анализа своей структуры и возможностей Schneider Electric сегодня объявляет о подписании письма о намерениях продать Schneider Electric Russia местной управляющей команде. Данное соглашение будет подлежать одобрению местными властями", - говорится в коммюнике.

Таким образом компания рассчитывает списать до €300 млн чистой балансовой стоимости, а также "произвести безналичное восстановление резерва по переводу валюты, связанного с этой деятельностью, который в настоящее время оценивается в €120 млн".

Компания напоминает, что с 24 февраля 2022 года приостановила новые инвестиции в России и Белоруссии, а также приостановила выполнение новых проектов в этих странах. По заверению Schneider Electric, ее уход из России будет происходить в упорядоченном ключе и она выделит ресурсы для поддержки своих 3,5 тыс. сотрудников в РФ и Белоруссии. Отмечается, что на Россию приходилось до 2% общих доходов группы.

Schneider Electric специализируется в управлении энергией и промышленной автоматизации. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира. Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Согласно информации на сайте компании, на территории России она располагает пятью заводами, а ее представительства расположены более чем в 30 городах страны.