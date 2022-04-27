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Системный оператор подвел итоги Всероссийских ЭнергоКвизов, посвященных 20-летию образования компании

Системный оператор подвел итоги Всероссийских ЭнергоКвизов, посвященных 20-летию образования компании

27 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: СО ЕЭС, ЭНЕРГОКВИЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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23 апреля на интернет-площадке myQuiz (https://myquiz.ru/) прошли организованные АО «СО ЕЭС» ЭнергоКвизы для студентов профильных вузов и старшеклассников – учащихся энергогрупп и детей работников Системного оператора.

Викторины приурочены к 20-летию образования Системного оператора, которое будет отмечаться 17 июня.

В подготовленных и организованных АО «СО ЕЭС» ЭнергоКвизах приняли участие 23 школьника и 308 студентов российских технических вузов, с которыми у Системного оператора заключены соглашения о сотрудничестве по подготовке кадров для оперативно-диспетчерского управления, а также вузов-партнеров, осуществляющих подготовку магистрантов по специализированным программам АО «СО ЕЭС». Каждая викторина включала 30 вопросов о задачах, функциях и истории создания и развития Системного оператора.

Среди школьников 1 место в ЭнергоКвизе заняла Ульяна Кирилина, ученица 11 класса Самарского регионального центра для одарённых детей. 2 место – Александр Ефимочкин, учащийся 10 класса школы № 27 г. Петрозаводска (Республика Карелия). 3 место у Алексея Маккавеева, ученика 9 класса школы № 1 г. Читы (Забайкальский край).

В первую десятку школьников по итогам ЭнергоКвиза также вошли:

  • 4 место – Ярослав Волков, 9 Б класс школы № 8 г. Архангельска.
  • 5 место – Павел Степкин, 9 Г класс школы № 73 г. Краснодара.
  • 6 место – Кира Брюханова, 10 класс школы № 1 г. Абакана.
  • 7 место – Денис Бородулин, 11 П класс лицея № 26 г. Саранска (Республика Мордовия).
  • 8 место – Мария Мерзликина, 11 класс гимназии № 1 г. Липецка.
  • 9 место – Олег Шмелев, 8 А класс школы № 344 г. Санкт-Петербурга.
  • 10 место – Олег Кузнецов, 9 класс Мурманского международного лицея.

ЭнергоКвиз для студентов проводился во всех операционных зонах Филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ). По итогам студенческого ЭнергоКвиза определены победители и призеры Всероссийского зачета, а также лауреаты в каждой из операционных зон.

Победителем и призерами Всероссийского зачета студенческого ЭнергоКвиза стали:

1 место

Александр Левушкин, студент 1 курса магистратуры Института энергетики Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина

2 место

Фанит Загитов, студент 2 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.

3 место

Роман Бережной, студент 4 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).

С учетом Всероссийского зачета, победителями и призерами ЭнергоКвиза по операционным зонам Филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений стали:

ОДУ Востока:

  1. Василий Кольцов, студент 2 курса Электроэнергетического института ДВГУПС (г. Хабаровск).
  2. Иван Улаев, студент 2 курса Электроэнергетического института ДВГУПС (г. Хабаровск).
  3. Даниил Батура, студент 3 курса Электроэнергетического института ДВГУПС (г. Хабаровск).

ОДУ Сибири:

  1. Михаил Чернобров, студент 2 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.
  2. Михаил Тугарев, студент 1 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.
  3. Андрей Конухов, студент 1 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.

ОДУ Урала:

  1. Мария Ракова, студентка 2 курса магистратуры УрФУ (г. Екатеринбург).
  2. Роман Казанцев, студент 2 курса магистратуры УрФУ (г. Екатеринбург).
  3. Сергей Быков, студент 4 курса бакалавриата ПНИПУ (г. Пермь).

ОДУ Средней Волги:

  1. Елена Максакова, студентка 2 курса магистратуры Института электроэнергетики и электротехники (каф. РЗА) Казанского государственного энергетического университета.
  2. Елена Степанова, студентка 2 курса магистратуры Института электроэнергетики и электротехники (каф. РЗА) Казанского государственного энергетического университета.
  3. Андрей Чупин, студент 2 курса магистратуры Института электроэнергетики и электротехники (каф. РЗА) Казанского государственного энергетического университета.

ОДУ Юга:

  1. Роман Звездилин, студент 1 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).
  2. Макар Красько, студент 3 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).
  3. Беслан Шидов, студент 2 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).

ОДУ Центра:

  1. Елизавета Зализная, студентка 4 курса бакалавриата Московского энергетического института.
  2. Степан Зализный, студент 4 курса бакалавриата Московского энергетического института.
  3. Пётр Горохов, студент 2 курса магистратуры Московского энергетического института.

ОДУ Северо-Запада:

  1. Павел Петрушкин, студент 3 курса Физико-технического института Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия).
  2. Иван Сидоренко, студент 3 курса Физико-технического института Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия).
  3. Дмитрий Степанов, студент 4 курса Физико-технического института Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия).

Победители и призеры школьного и студенческого ЭнергоКвизов получат памятные подарки и почетные дипломы АО «СО ЕЭС». Дипломами будут также отмечены все участники ЭнергоКвизов.

20 лет Системному оператору

Компания ведет отсчет своей деятельности с 17 июня 2002 года. В этот день основано ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» – первая из инфраструктурных организаций новой российской электроэнергетики. Впервые в отечественной истории функция оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими объектами была сосредоточена в отдельной специализированной компании, что оказало определяющее влияние на весь облик современной российской электроэнергетики. Одним из основных принципов, заложенных в основу новой системы оперативно-диспетчерского управления, стала независимость Системного оператора от влияния одного или нескольких субъектов отрасли при выполнении основных функций — управления электроэнергетическими режимами, обеспечения технологической инфраструктуры энергетических рынков, планирования развития энергосистемы. Такой статус Системного оператора создает условия для справедливой конкуренции на энергетических рынках, обеспечивает технологически обоснованный подход к развитию энергосистемы, повышает адаптивность и надежность электроэнергетического комплекса при внедрении инновационных технологий производства, передачи и потребления электроэнергии.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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