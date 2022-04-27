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27 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: СО ЕЭС, ЭНЕРГОКВИЗ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
23 апреля на интернет-площадке myQuiz (https://myquiz.ru/) прошли организованные АО «СО ЕЭС» ЭнергоКвизы для студентов профильных вузов и старшеклассников – учащихся энергогрупп и детей работников Системного оператора.
Викторины приурочены к 20-летию образования Системного оператора, которое будет отмечаться 17 июня.
В подготовленных и организованных АО «СО ЕЭС» ЭнергоКвизах приняли участие 23 школьника и 308 студентов российских технических вузов, с которыми у Системного оператора заключены соглашения о сотрудничестве по подготовке кадров для оперативно-диспетчерского управления, а также вузов-партнеров, осуществляющих подготовку магистрантов по специализированным программам АО «СО ЕЭС». Каждая викторина включала 30 вопросов о задачах, функциях и истории создания и развития Системного оператора.
Среди школьников 1 место в ЭнергоКвизе заняла Ульяна Кирилина, ученица 11 класса Самарского регионального центра для одарённых детей. 2 место – Александр Ефимочкин, учащийся 10 класса школы № 27 г. Петрозаводска (Республика Карелия). 3 место у Алексея Маккавеева, ученика 9 класса школы № 1 г. Читы (Забайкальский край).
В первую десятку школьников по итогам ЭнергоКвиза также вошли:
ЭнергоКвиз для студентов проводился во всех операционных зонах Филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ). По итогам студенческого ЭнергоКвиза определены победители и призеры Всероссийского зачета, а также лауреаты в каждой из операционных зон.
Победителем и призерами Всероссийского зачета студенческого ЭнергоКвиза стали:
1 место
Александр Левушкин, студент 1 курса магистратуры Института энергетики Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина
2 место
Фанит Загитов, студент 2 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.
3 место
Роман Бережной, студент 4 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).
С учетом Всероссийского зачета, победителями и призерами ЭнергоКвиза по операционным зонам Филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений стали:
ОДУ Востока:
ОДУ Сибири:
ОДУ Урала:
ОДУ Средней Волги:
ОДУ Юга:
ОДУ Центра:
ОДУ Северо-Запада:
Победители и призеры школьного и студенческого ЭнергоКвизов получат памятные подарки и почетные дипломы АО «СО ЕЭС». Дипломами будут также отмечены все участники ЭнергоКвизов.
Компания ведет отсчет своей деятельности с 17 июня 2002 года. В этот день основано ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» – первая из инфраструктурных организаций новой российской электроэнергетики. Впервые в отечественной истории функция оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими объектами была сосредоточена в отдельной специализированной компании, что оказало определяющее влияние на весь облик современной российской электроэнергетики. Одним из основных принципов, заложенных в основу новой системы оперативно-диспетчерского управления, стала независимость Системного оператора от влияния одного или нескольких субъектов отрасли при выполнении основных функций — управления электроэнергетическими режимами, обеспечения технологической инфраструктуры энергетических рынков, планирования развития энергосистемы. Такой статус Системного оператора создает условия для справедливой конкуренции на энергетических рынках, обеспечивает технологически обоснованный подход к развитию энергосистемы, повышает адаптивность и надежность электроэнергетического комплекса при внедрении инновационных технологий производства, передачи и потребления электроэнергии.
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