23 апреля на интернет-площадке myQuiz (https://myquiz.ru/) прошли организованные АО «СО ЕЭС» ЭнергоКвизы для студентов профильных вузов и старшеклассников – учащихся энергогрупп и детей работников Системного оператора.

Викторины приурочены к 20-летию образования Системного оператора, которое будет отмечаться 17 июня.

В подготовленных и организованных АО «СО ЕЭС» ЭнергоКвизах приняли участие 23 школьника и 308 студентов российских технических вузов, с которыми у Системного оператора заключены соглашения о сотрудничестве по подготовке кадров для оперативно-диспетчерского управления, а также вузов-партнеров, осуществляющих подготовку магистрантов по специализированным программам АО «СО ЕЭС». Каждая викторина включала 30 вопросов о задачах, функциях и истории создания и развития Системного оператора.

Среди школьников 1 место в ЭнергоКвизе заняла Ульяна Кирилина, ученица 11 класса Самарского регионального центра для одарённых детей. 2 место – Александр Ефимочкин, учащийся 10 класса школы № 27 г. Петрозаводска (Республика Карелия). 3 место у Алексея Маккавеева, ученика 9 класса школы № 1 г. Читы (Забайкальский край).

В первую десятку школьников по итогам ЭнергоКвиза также вошли:

4 место – Ярослав Волков, 9 Б класс школы № 8 г. Архангельска.

5 место – Павел Степкин, 9 Г класс школы № 73 г. Краснодара.

6 место – Кира Брюханова, 10 класс школы № 1 г. Абакана.

7 место – Денис Бородулин, 11 П класс лицея № 26 г. Саранска (Республика Мордовия).

8 место – Мария Мерзликина, 11 класс гимназии № 1 г. Липецка.

9 место – Олег Шмелев, 8 А класс школы № 344 г. Санкт-Петербурга.

10 место – Олег Кузнецов, 9 класс Мурманского международного лицея.

ЭнергоКвиз для студентов проводился во всех операционных зонах Филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ). По итогам студенческого ЭнергоКвиза определены победители и призеры Всероссийского зачета, а также лауреаты в каждой из операционных зон.

Победителем и призерами Всероссийского зачета студенческого ЭнергоКвиза стали:

1 место

Александр Левушкин, студент 1 курса магистратуры Института энергетики Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина

2 место

Фанит Загитов, студент 2 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.

3 место

Роман Бережной, студент 4 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).

С учетом Всероссийского зачета, победителями и призерами ЭнергоКвиза по операционным зонам Филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений стали:

ОДУ Востока:

Василий Кольцов, студент 2 курса Электроэнергетического института ДВГУПС (г. Хабаровск). Иван Улаев, студент 2 курса Электроэнергетического института ДВГУПС (г. Хабаровск). Даниил Батура, студент 3 курса Электроэнергетического института ДВГУПС (г. Хабаровск).

ОДУ Сибири:

Михаил Чернобров, студент 2 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета. Михаил Тугарев, студент 1 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета. Андрей Конухов, студент 1 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.

ОДУ Урала:

Мария Ракова, студентка 2 курса магистратуры УрФУ (г. Екатеринбург). Роман Казанцев, студент 2 курса магистратуры УрФУ (г. Екатеринбург). Сергей Быков, студент 4 курса бакалавриата ПНИПУ (г. Пермь).

ОДУ Средней Волги:

Елена Максакова, студентка 2 курса магистратуры Института электроэнергетики и электротехники (каф. РЗА) Казанского государственного энергетического университета. Елена Степанова, студентка 2 курса магистратуры Института электроэнергетики и электротехники (каф. РЗА) Казанского государственного энергетического университета. Андрей Чупин, студент 2 курса магистратуры Института электроэнергетики и электротехники (каф. РЗА) Казанского государственного энергетического университета.

ОДУ Юга:

Роман Звездилин, студент 1 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь). Макар Красько, студент 3 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь). Беслан Шидов, студент 2 курса Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь).

ОДУ Центра:

Елизавета Зализная, студентка 4 курса бакалавриата Московского энергетического института. Степан Зализный, студент 4 курса бакалавриата Московского энергетического института. Пётр Горохов, студент 2 курса магистратуры Московского энергетического института.

ОДУ Северо-Запада:

Павел Петрушкин, студент 3 курса Физико-технического института Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия). Иван Сидоренко, студент 3 курса Физико-технического института Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия). Дмитрий Степанов, студент 4 курса Физико-технического института Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия).

Победители и призеры школьного и студенческого ЭнергоКвизов получат памятные подарки и почетные дипломы АО «СО ЕЭС». Дипломами будут также отмечены все участники ЭнергоКвизов.

20 лет Системному оператору

Компания ведет отсчет своей деятельности с 17 июня 2002 года. В этот день основано ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» – первая из инфраструктурных организаций новой российской электроэнергетики. Впервые в отечественной истории функция оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими объектами была сосредоточена в отдельной специализированной компании, что оказало определяющее влияние на весь облик современной российской электроэнергетики. Одним из основных принципов, заложенных в основу новой системы оперативно-диспетчерского управления, стала независимость Системного оператора от влияния одного или нескольких субъектов отрасли при выполнении основных функций — управления электроэнергетическими режимами, обеспечения технологической инфраструктуры энергетических рынков, планирования развития энергосистемы. Такой статус Системного оператора создает условия для справедливой конкуренции на энергетических рынках, обеспечивает технологически обоснованный подход к развитию энергосистемы, повышает адаптивность и надежность электроэнергетического комплекса при внедрении инновационных технологий производства, передачи и потребления электроэнергии.