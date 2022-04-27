Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» модернизировали энергообъекты в селе Воря-Богородское городского округа Щёлково.

Персонал Балашихинского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» установил в с. Воря-Богородское новую мачтовую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА. Также были модернизированы участки воздушных линий 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью около километра. Энергетики заменили старые опоры ЛЭП на новые, а неизолированный провод – на современный самонесущий изолированный провод большего сечения, надежный и устойчивый к повреждениям.

Село располагается на левом берегу реки Воря, в самом центре городского округа Щёлково. В населенном пункте четыре улицы и около 50 домов, в его окрестностях находятся шесть садоводческих товариществ. Близость населенного пункта к транспортным развязкам, к Москве, Щёлково и Фрязино и удобное транспортное сообщение с ними делает его привлекательным для туристов и дачников, особенно в летнее время, благодаря чему количество населения в теплый период года в с. Воря-Богородское значительно возрастает, а качество электроснабжения снижается. Именно эти факторы потребовали от энергетиков выполнения работ по реконструкции энергообъектов, по которым осуществляется электроснабжение потребителей населенного пункта.

Все проводимые мероприятия по обновлению электросетевого комплекса сел и деревень позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей г.о. Щёлково.