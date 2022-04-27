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"Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты в рублях

Газпром полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты в рублях

27 апреля 2022, 09:59
Рубрика: За рубежом
Метки: ГАЗПРОМ, БОЛГАРИЯ, ПОЛЬША
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок, говорится в сообщении российского холдинга.

"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", - сообщил "Газпром", добавив, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому "в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

На фоне этих новостей цена газа в Европе подскочила на 21% и в моменте превышала $1 370 за 1 тыс. кубометров.

История вопроса

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году поставки российского газа в Польшу выросли на 9,4% - до 10,58 млрд кубометров. Поставки в Болгарию в прошлом году выросли вдвое - до 3,15 млрд кубометров.

Ежегодно Польша использует около 20 млрд кубометров газа. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа у США и Катара, а также поставок газа с норвежского шельфа.

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Источник: ТАСС

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