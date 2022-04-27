Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок этой процедуры сокращён до полутора месяцев. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Сокращения сроков удалось добиться благодаря пересмотру регламента части процедур. Во-первых, теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ранее. Во-вторых, с 30–45 до максимум 10 календарных дней сокращён срок разработки документации о проведении конкурсного отбора. В-третьих, свою заявку на участие в конкурсном отборе компания-инвестор может подать сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной документации.

Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца 2020 года. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовывать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе производства промышленной продукции на территории России.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Подписанное постановление – часть плана мер Правительства по обеспечению устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 июля 2020 года №1048.