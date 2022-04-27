Комитет Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, Экспертный совет по научно-технологическому развитию при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию, АО «Экспоцентр» в рамках деловой программы «Российской недели высоких технологий-2022» (РНВТ) организовали стратегическую сессию «Цифровой суверенитет – приоритеты, кадры, законы».

Приветствуя участников стратегической сессии, первый заместитель генерального директора «Экспоцентра» Сергей Селиванов выразил благодарность Комитету Госдумы по науке и высшему образованию за поддержку «Российской недели высоких технологий», благодаря которой этот масштабный выставочно-конгрессный проект приобрел нынешний высокий статус и уровень.

В текущих условиях ограничений, продолжил он, миссия «Российской недели высоких технологий» приобретает особое значение. Одним из сильных преимуществ РНВТ всегда было качество и содержание деловой программы, которая сопровождает одну из старейших выставок – «Связь». На ее полях бизнес и научное сообщество обсуждает с представителями органов власти актуальнейшие вопросы реализации процесса импортозамещения, расширения технологической безопасности России, модернизации материально-технической базы производств.

Несмотря на ограничения, экономическую ситуацию и возможности наших предприятий, количество отечественных участников выставок, входящих в «Российскую неделю высоких технологий», не уменьшилось, отметил Сергей Селиванов. По его мнению, это говорит о том, что выставки являются одним из самых эффективных инструментов не просто продвижения товаров и услуг, но и восстановления экономического состояния как отдельных предприятий, так субъектов и стран.

Со-модератор сессии заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию Владимир Кононов, переходя к обсуждению заявленной темы, отметил, что Министерство высшего образования и науки Российской Федерации в последние годы системно наращивает темпы и качество IT-подготовки. «В 2022 году, – сказал он, – можно фиксировать беспрецедентный рост системных мер, направленных на развитие цифрового суверенитета нашей страны».

Как создать условия для подготовки научно-технических кадров в Российской Федерации в новых реалиях и их самореализации в нашей стране, насколько жестким должно стать законодательное регулирование научно-технической сферы в новых условиях, какова должна быть трансформация образовательной среды для IT-специалистов? Об этих и других аспектах смежных проблем говорили на сессии директор профильного департамента Министерства науки и высшего образования РФ Павел Форш, начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации Александр Осадчук, ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко, ректор Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина, ректор Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова Александр Русаков, другие представители вузов, профильных образовательных и научных учреждений.