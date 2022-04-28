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Для капремонта 5-километрового участка охотской трассы наконец выбрали подрядчика

Для капремонта 5-километрового участка охотской трассы наконец выбрали подрядчика

28 апреля 2022, 11:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, САХАЛИН
Отрасль: Строительство 
Источник: sakhalin.info

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Капитальный ремонт ждет пять километров участка охотской трассы. Напомним, о планах на ремонт стало известно в начале этого года. Работы включали в себя обустройство тротуаров, установку шести автобусных остановок и ремонт самого дорожного покрытия. "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" заложило около 500 миллионов рублей и объявило о поиске подрядчика. Закупка не состоялась из-за жалоб, которые были поданы двумя компаниями. Потенциальные подрядчики заметили нарушение норм ФЗ-44, так как заказчик объединил ремонт и круглогодичное обслуживание до конца 2025 года. Заказчик не стал ждать проверки антимонопольной службы и отказался от определения победителя конкурса.

Новую закупку объявили в марте, месяцем позже. Капитальный ремонт включил замену асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, устройство наружного освещения и переустройство ЛЭП, ремонт и строительство труб, укрепление кюветов, тротуары, остановки, площадку-стоянку и другие дорожные работы. Согласно условиям контракта, закончить работы необходимо к 15 ноября 2022 года, а уже буквально на следующий день приступить к обслуживанию и содержанию, которое продлится до конца 2025 года.

Победителем стала компания "Долинское ДРСУ", которая, судя по всему, была единственным участником закупки. Об этом можно судить по цене контракта, которая ни на копейку не отличается от первоначальной и составляет 499 216 317,78 рубля. Одновременно с этим в списке заявок она числится под номером два, но является единственной, при этом отклоненных заявок ноль. Источником финансирования выступает бюджет Сахалинской области.

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Источник: sakhalin.info

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