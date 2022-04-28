Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на Всероссийском совещании об итогах прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021/2022 годов и актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли. Мероприятие прошло в Москве под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Отмечено, что в подавляющем большинстве регионов присутствия Группы «Россети» в завершившийся ОЗП обеспечено надежное функционирование сетевого комплекса даже на фоне резкого роста числа опасных метеоявлений, который составил 30% по сравнению с ОЗП 2020/2021 годов. Именно негативные природные факторы стали причиной большей части технологических нарушений.

Важным этапом подготовки к зиме стала ремонтная кампания с общим объемом финансирования 71,5 млрд рублей. Программа ТОиР выполнена с превышением плана на 12% в физическом выражении по основным позициям, включая ремонт почти 135 000 км ЛЭП и 41 600 трансформаторных подстанций.

«Осенне-зимний период мы прошли удовлетворительно. Однако отдельного внимания требует ситуация в регионах, где зафиксированы технологические нарушения из-за сложной погоды и износа фондов, возникшего по причине многолетнего дефицита средств на реновацию. Необходимо системное решение этого вопроса. Группа «Россети» разработала 18 целевых программ повышения надежности, девять из них уже одобрило Минэнерго России. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы будут определены источники финансирования мероприятий», – отметил Андрей Рюмин.

Работа сторонних территориальных сетевых организаций (ТСО) также стала одной из тем обсуждения. У таких компаний расходы на обслуживание единицы оборудования в большинстве случаев существенно выше аналогичных показателей Группы «Россети». Выходом из ситуации могут быть унификация подходов к регулированию, внедрение эталонного принципа формирования операционных затрат, утверждение инвестиционных программ крупных ТСО на федеральном уровне.

В ходе совещания рассматривались другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, касающиеся льготного технологического присоединения. Отмечено, что сейчас расходы на выполнение таких работ в инвестиционных программах энергокомпаний могут достигать 60% и более, а присоединенная мощность использоваться потребителями только на 12%. Таким образом возникает недостаток средств на необходимую модернизацию и проекты развития сети.