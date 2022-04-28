27 апреля на Всероссийском совещании«Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами жилищно-коммунального хозяйства отопительного сезона 2021–2022 годов» Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий рассказал о режимно-балансовой ситуации и факторах, оказавших влияние на работу ЕЭС России в 2021 – начале 2022 года.

Выступая с докладом «Об актуальных вопросах функционирования ЕЭС России», Федор Опадчий представил информацию о динамике потребления электроэнергии в ЕЭС России в 1990–2021 годах. Он отметил, что в 2021 году в ЕЭС России был достигнут максимальный объем потребления электроэнергии, начиная с 1990 года. Он составил 1 090,4 млрд кВт⋅ч. Прирост потребления электроэнергии в минувшем году по отношению к аналогичному показателю 2020 года составил 5,4%. В осенне-зимний период 2021 – 2022 годов потребление электроэнергии в сравнении с показателями 2020–2021 годов возросло на 3,7%, в январе–апреле 2022 года (по состоянию на 25.04.2022) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 2,3%.

В структуре выработки в ЕЭС России отмечен постепенный прирост доли ВИЭ-генерации – в 2019–2021 годах она увеличилась на 2,2%, а также сокращение доли традиционной угольной генерации на 1,3%. По словам Председателя Правления АО «СО ЕЭС», в 2021 году доля «зеленой» энергетики (ГЭС, АЭС, ветровые и солнечные электростанции) в общей структуре выработки составила 40%. Из почти 2,9 ГВт новой генерации, которую планируется ввести в ЕЭС России в 2022 году, 30% (0,87 ГВт) составят ВИЭ.

Руководитель Системного оператора напомнил о достигнутых максимумах потребления электрической мощности в течение осенне-зимнего сезона. 24 декабря 2021 года в ЕЭС России зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности. Он составил 161,4 ГВт. Кроме того, новые исторические максимумы пройдены Объединенными энергосистемами Центра, Северо-Запада и Востока, а также 13 территориальными энергосистемами.

Анализируя работу рынка системных услуг, Федор Опадчий подчеркнул, что этот сегмент оптового рынка электроэнергии работает стабильно, резерв первичного регулирования поддерживается на нормативном уровне, активно развиваются новые рыночные инструменты. В частности, в завершающей стадии находится пилотный проект по управлению спросом на электроэнергию розничных потребителей. С момента старта «пилота» в июле 2019 года средний фактически отобранный Системным оператором объем услуг по управлению спросом вырос в 19 раз – с 49 МВт до 929 МВт.

Также руководитель Системного оператора рассказал о ходе подготовки к прохождению периода экстремально высоких температур (ПЭВТ) в энергосистемах ОЭС Юга. Он напомнил тенденцию последних лет – значительный рост потребления мощности в энергосистемах в летние месяцы. Так, в 2021 году впервые в истории ЕЭС России объединенная энергосистема (ОЭС Юга) достигла своего исторического максимума потребления мощности не в зимние месяцы, а в июле. Он перечислил необходимые мероприятия по снижению рисков электроснабжения потребителей в ПЭВТ для внесения их в протокол совещания. В их числе, в частности, обеспечение работы Новочеркасской ГРЭС не менее чем шестью энергоблоками в июле–августе 2022 года для обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях ОЭС Юга в ПЭВТ.

В завершение Федор Опадчий предложил меры по поддержанию надежности энергосистемы Москвы и Московской области в часы минимальных нагрузок. Для этой части Объединенной энергосистемы Центра характерны режимы работы с повышенными уровнями напряжения в период с конца апреля по сентябрь, а также в период новогодних праздников. Повышению напряжения способствует Значительное количество высоковольтных кабельных ЛЭП 220-500 кВ в энергосистеме Москвы и Московской области и ограничение потребления реактивной мощности генераторами электростанций относительно заводского регулировочного диапазона. В качестве актуальных в настоящее время мер предложено ПАО «Энел Россия» и ПАО «Мосэнерго» завершить проведение испытания генерирующего оборудования для установления технически обоснованного диапазона регулирования реактивной мощности, а ПАО «Россети» обеспечить установку синхронных компенсаторов реактивной мощности на подстанциях 220–500 кВ с учетом перевода соответствующих участков воздушных линий 220–500 кВ в кабельное исполнение.

Презентация доклада Ф.Ю. Опадчего

Режимно-балансовая ситуация в период прохождения отопительного сезона 2021/22 годов, PDF