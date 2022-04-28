Генеральный директор завода “Электропровод” Роман Васильев дал интервью телеканалу 360: “Шаг на пути к товарной независимости нашей страны - новый корпус завода Электропровод”.

Обсудили актуальные вопросы импортозамещения в кабельной промышленности, роль химической отрасли в производстве кабельной продукции, историю завода, который начал свое производство с волочения золотых и серебряных проволок. Роль Станиславского в развитии завода, а также семейные династии в кабельной промышленности как традиция.

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