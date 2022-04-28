 
Персоны

Интервью с генеральным директором завода "Электропровод" Романом Васильевым для телеканала 360

Генеральный директор завода “Электропровод” Роман Васильев дал интервью телеканалу 360: “Шаг на пути к товарной независимости нашей страны - новый корпус завода Электропровод”. 

Обсудили актуальные вопросы импортозамещения в кабельной промышленности, роль химической отрасли в производстве кабельной продукции, историю завода, который начал свое производство с волочения золотых и серебряных проволок. Роль Станиславского в развитии завода, а также семейные династии в кабельной промышленности как традиция.

Читайте текстовую версию здесь  или смотрите видео на YouTube

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО Электропровод

EPVD
6.56

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Дмитрий Семёнов назначен директором Департамента международного сотрудничества 26.04.2022
Дмитрий Семёнов назначен директором Департамента международного сотрудничества
Глава 25.04.2022
Глава "Энел России" покинет компанию с 1 мая
Врио главы 22.04.2022
Врио главы "Лукойла" до нового избрания назначили первого вице-президента Воробьева
Андрей Бокарев покинул пост президента 22.04.2022
Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга"
Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
Другие новости сюжета:
15.11.2021
RusCable Insider #247 - Интервью с Mixer. Кабельный завод будущего. Аналитика от КСК-групп и 80 лет заводу Контактор
14.07.2021
Рубрика "Интервью лидеров энергетики". Выпуск №4
27.09.2021
RusCable Insider #240 - Цифровой Москабельмет. Интервью с Павлом Цветковым, Сарансккабель. "АЧП-терроризм" побежден?
28.12.2021
Елена Медведева в интервью журналу "Вести в электроэнергетике": "Минэнерго и региональные власти разработали программы повышения надёжности электросетей"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно