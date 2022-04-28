RusCable Insider #265 - ЗЭТО снова в Египте
Фотовпечатления от выставки НЕФТЕГАЗ 2022 и спецвыпуск RusCable Review в формате 360°
28 апреля 2022, 16:55
Рубрика: Персоны
Метки: ИНТЕРВЬЮ, ЭЛЕКТРОПРОВОД, РОМАН ВАСИЛЬЕВ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: АО Электропровод
Генеральный директор завода “Электропровод” Роман Васильев дал интервью телеканалу 360: “Шаг на пути к товарной независимости нашей страны - новый корпус завода Электропровод”.
Обсудили актуальные вопросы импортозамещения в кабельной промышленности, роль химической отрасли в производстве кабельной продукции, историю завода, который начал свое производство с волочения золотых и серебряных проволок. Роль Станиславского в развитии завода, а также семейные династии в кабельной промышленности как традиция.
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