Сегодня продолжил работу Форум «Связь-2022» на проходящей в ЦВК «Экспоцентр» «Российской неделе высоких технологий-2022».

В рамках форума прошла тематическая сессия «Прорывные технологии на страже телеком и ИТ-индустрии», организованная АО «Экспоцентр» и медиахолдингом РБК. Новыми решениями и знаковыми открытиями с коллегами поделились представители ИТ- и телеком компаний. Они обратили внимание на разработки, которые успешно интегрированы.

По словам модератора, телеведущего РБК Сергея Краснова, сегодня санкции ведут к прекращению поставок оборудования. Остро стоит вопрос как импортозамещения, так и импортонезависимости, поддержки отечественной индустрии. Тема сессии была посвящена технологическим проектам, которые развивают отрасль и вместе с ней экономику страны.

Старший научный сотрудник поисковой прорывной лаборатории «Система связи» Южного федерального университета Илья Мерглодов представил интересные результаты разработок кафедры в области портовых сверхширокополосных антенн и радиопередающих устройств для связи и беспилотных летательных аппаратов с высокой скрытностью.

Тему совместного развития промышленного интернета затронул архитектор решений центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации Т1 Интеграция Владимир Шапоров. «Сегодня много российских разработчиков. Ряд производителей не уступают зарубежным платформам. Они в полной загрузке. У нас полностью готовы платформы Интернета вещей. Уровень специалистов на должном уровне. Кратно возросло число заказов», – отметил спикер. Он подробно остановился на четвертой промышленной революции, включающей технологии Индустрия 4.0, которые строятся на базе Интернета вещей, соединенного с новым уровнем коммуникаций между компонентами и искусственным интеллектом, и рассказал о трендах и перспективах совместного развития промышленного IoT и частных сетей LTE/5G.

Разработчик компании «Сафир» Ансариан Хамид представил доклад о разработке и производстве чипа и модуля NBIOT.

В последующих выступлениях речь шла об ИТ-инфраструктуре на отечественном ПО, способах автоматизации компании, а также о том, как и чем заменить зарубежные решения от «уходящих» вендоров для телефонии и колл-центров. Об этом рассказали руководители и менеджеры компаний «Аурус», «Интерсвязь», интернет-агентства «Инсайд».