Немецкий завод Leoni в Набережных Челнах, который начал прощаться с персоналом, может перейти в руки нижнекамской компании «Преттль-НК» с иностранным капиталом. Как стало известно Chelny-biz.ru, сейчас идут переговоры. Условия передачи имущественного комплекса еще обсуждаются. В «Преттль-НК» редакции подтвердили сам факт, но не стали комментировать.

Производитель жгутов и кабелей для автомобильной отрасли Leoni, как сообщал Chelny-biz.ru, запустил процесс увольнения сотрудников по соглашению и с выплатой компенсации. С начала апреля люди находятся в простое. Причина кроется в западных санкциях, говорят источники, знакомые с ситуацией.

ООО «Преттль-НК» также выпускает кабельно-жгутовую продукцию для автопрома и является поставщиком «КАМАЗа», как Leoni. Компанию создали в 2008 году на базе Нижнекамского завода низковольтного провода, который с 90-х годов работал с «КАМАЗом». Партнером стал немецкий бренд Prettl. Prettl Russia Hoiding Gmbh из Германии принадлежит 25% в капитале. Основные соучредители – Максим Донгузов, Олег Поляк и Александр Шамин.