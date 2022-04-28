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Немецкий завод Leoni в Челнах может выкупить "Преттль-НК" из Нижнекамска

Немецкий завод Leoni в Челнах может выкупить Преттль-НК из Нижнекамска

28 апреля 2022, 15:23
Рубрика: Компании
Метки: Leoni
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: chelny-biz.ru

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Немецкий завод Leoni в Набережных Челнах, который начал прощаться с персоналом, может перейти в руки нижнекамской компании «Преттль-НК» с иностранным капиталом. Как стало известно Chelny-biz.ru, сейчас идут переговоры. Условия передачи имущественного комплекса еще обсуждаются. В «Преттль-НК» редакции подтвердили сам факт, но не стали комментировать.

Производитель жгутов и кабелей для автомобильной отрасли Leoni, как сообщал Chelny-biz.ru, запустил процесс увольнения сотрудников по соглашению и с выплатой компенсации. С начала апреля люди находятся в простое. Причина кроется в западных санкциях, говорят источники, знакомые с ситуацией.

ООО «Преттль-НК» также выпускает кабельно-жгутовую продукцию для автопрома и является поставщиком «КАМАЗа», как Leoni. Компанию создали в 2008 году на базе Нижнекамского завода низковольтного провода, который с 90-х годов работал с «КАМАЗом». Партнером стал немецкий бренд Prettl. Prettl Russia Hoiding Gmbh из Германии принадлежит 25% в капитале. Основные соучредители – Максим Донгузов, Олег Поляк и Александр Шамин.

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Источник: chelny-biz.ru

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