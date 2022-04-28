Николай Шульгинов провёл всероссийское совещание «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2021-2022 годов».

Министр отметил, что энергетики выдержали все испытания прошедшего осенне-зимнего периода. как и в пандемию COVID-19. По его словам, при своей дальнейшей работе и подготовке к следующему отопительному сезону энергетикам необходимо учитывать текущую экономическую ситуацию, связанную с нелегитимным санкционным давлением, нарушением производственных и технологических цепочек, волатильность цен на угольном рынке, ограничения сервисного обслуживания иностранных ПГУ, рост ремонтных затрат.

Евгений Грабчак в основном докладе подчеркнул, что максимум нагрузок отопительного сезона был пройден в штатном режиме, аварийность на объектах генерации и в сетях 110 кВ и выше снизилась. Однако в распределительном сетевом комплексе она возросла на 58%, в первую очередь, из-за повышения достоверности представляемой отчетности. Он добавил, что в период осенне-зимнего периода созданные на электростанциях запасы топлива обеспечили их надёжную работу.

Кроме того, замминистра заявил, что проведение ремонтной кампании в текущем году осложняется ограничением поставок импортируемых запчастей и возможностью привлечения иностранных сервисных инженеров.

«Организована совместная с Минпромторгом и отраслевыми компаниями работа по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей и комплектующих для иностранного оборудования. Прорабатываются альтернативные каналы поставок, логистика будет отлажена», – уточнил замглавы Минэнерго.

Евгений Грабчак напомнил энергокомпаниям о необходимости активного использования специальных стабилизационных мер в рамках подготовки к следующему ОЗП, в том числе о возможности проведения ремонта по техническому состоянию, переходе на долгосрочные контракты с производителями первичных топливно- энергетических ресурсов.

Также на совещании особое внимание было уделено упрощению процедуры консолидации территориальных сетевых организаций в соответствии с поручением Президента. Помимо разработки нормативно-правовых актов, для выполнения этой задачи со всеми 85 региональными штабами проведены совещания, на которых определен порядок консолидации сетей, планы передачи бесхозяйных объектов.

В заключение Николай Шульгинов поставил ряд задач, которые предстоит совместно решить в ближайшее время органам власти и отраслевому сообществу.

Так, в Минэнерго планируется провести совещания по срокам конкурентного отбора мощности и реализации проектов модернизации ТЭС, в том числе с использованием инновационных газовых турбин. По последним в настоящее время появляются риски смещения сроков, что требует отдельного обсуждения с профильными ведомствами, энергокомпаниями и поставщиками, пояснил Министр.

Министр уделил особое внимание последствиям санкционного давления со стороны недружественных стран, в частности, возможным сложностям с которыми могут столкнуться энергокомпании при проведении ремонтов оборудования иностранного производства.

«Для того, чтобы снизить риски, предлагается минимизировать вероятность включения ряда объектов с импортным оборудованием, снизив приоритет отбора и сохранить эти объекты в холодном резерве. В то же время это не исключает полностью их использование в работе – при необходимости они будут включены и задействованы. Такую конструкцию мы внедряем и планируем, что она будет действовать 2 года» – добавил глава Минэнерго.

Он уточнил, что при таком подходе нельзя говорить о сохранении полной оплаты мощности объектов генерации – для объектов, участие которых в работе было ограничено, снижение оплаты мощности может составить до 10%.

«Министерством начата реализация подхода по дифференциации оплаты мощности в зависимости от востребованности оборудования. Сейчас ряд поставщиков подают в ВСВГО заявки, сигнализирующие об их нежелании включаться. Для таких случаев мы также будем снижать оплату мощности», – прокомментировал Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго также напомнил участникам совещания о важности соблюдения правительственной директивы о закупках угля напрямую у производителей, минуя посредников, чтобы обеспечить стабильность поставок и цен.

«На совещании с производителями угля договорились, что мы в ближайшее время вместе с ФАС направим потребителям и производителям угольного топлива рекомендованные цены. Производители угля с этой идеей согласны, они понимают сегодняшние обстоятельства», – сказал Министр.

Кроме того, Николай Шульгинов призвал крупные энергокомпании обратить внимание на Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ.