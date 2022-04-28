Этот статус позволит предприятию производить еще больше экологичного пластика, в том числе в рамках импортозамещения. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Корпорация «Экополис» управляет единственным в России комплексом по экологической утилизации отходов электрооборудования. В него входят три самостоятельных предприятия с разной специализацией, объединенные уникальной сырьевой цепочкой. В рамках выстроенного цикла компания извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники. В этом году корпорация вошла в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга.

«Став системообразующим предприятием, «Экополис» сможет воспользоваться специальными мерами поддержки Правительства РФ и реализовывать новые и совершенствовать действующие проекты. Например, на заводе «Экопласт» производить еще больше вторичного пластика, который уже сегодня может заменить иностранные аналоги. Производительность одной его линии по выпуску продукции для сферы ЖКХ составляет порядка 370 тысяч единиц в год», – рассказал Владислав Овчинский.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадия Дегтева, деятельность завода напрямую отвечает ESG-повестке, так как на предприятии перерабатывают пластмассы во вторичную пластиковую гранулу. Современные технологии, применяемые на производстве «Экопласт» в ОЭЗ Москвы и на других заводах корпорации «Экополис», позволяют возвращать в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья до 95 процентов материалов утилизируемой техники. «Для сравнения, в Европе хорошим считается показатель 60 процентов», – уточнил он.

По заявлению корпорации «Экополис», ее перерабатывающий комплекс играет важную роль в построении российской экономики замкнутого цикла, так как способен обеспечить переработку всех отходов печатных плат, образуемых в России, и тем самым сохранить для экономики ценные ресурсы, препятствуя их попаданию на «серый» рынок.

«Производственные мощности перерабатывающего комплекса за счет высоких технологий позволяют максимально реализовать ресурсный потенциал электронного лома и вернуть в экономику до 95 процентов материалов из утилизируемой электроники. Это выгодно с экономической и с экологической точки зрения. Уверены, что внесение корпорации в перечень системообразующих промышленных предприятий говорит о том, что правительство нашей страны уделяет серьезное внимание устойчивому развитию, сокращению объемов опасных отходов, захораниваемых на свалках, и максимально рациональному использованию ценных ресурсов», – отметил генеральный директор корпорации «Экополис» Игорь Сидоров.

Системообразующее предприятия – это компании, продукция или услуги которых важны для обеспечения жизни определенной территории, отрасли, социально-экономической системы региона. В Минпромторге РФ для таких предприятий разработаны специальные меры поддержки, например, компенсация процентов по кредитам.

Для поддержки промышленных компаний в городе также введен набор мер. Так, столичные предприятия могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты. Для этих целей в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по решению Мэра Москвы были направлены дополнительные 10 миллиардов рублей.

Если инвестор планирует построить или реконструировать производственный объект, то он может арендовать землю всего за один рубль в год. Это снизит затраты на создание рабочих мест и поможет в короткие сроки наладить выпуск нужной продукции.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Особая экономическая зона «Технополис "Москва"», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.