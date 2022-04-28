Завод по сжижению природного газа (завод СПГ) планируют построить под Красноярском в рамках проекта газификации региона. Он обеспечит топливом отдаленных от трубопровода потребителей, сказал в четверг во время прямого эфира министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

В Красноярском крае, где проживают 3 млн человек, в настоящее время газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления.

"Предполагается, что в районе Красноярска построят завод по сжижению природного газа, завод СПГ <...>. Отдаленные районы [края], более 300 км от проходящего газопровода, будут обеспечиваться СПГ, который в разы дешевле, чем используемый сегодня газ в домохозяйствах", - сказал Ананьев.

Он подчеркнул, что сроки строительства зависят от реализации проекта "Сила Сибири - 2", который свяжет сибирские месторождения газа с Китаем. Ананьев выразил надежду, что строительство завода начнется в ближайшем будущем, "в горизонте пяти лет".

Весной 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири - 2". Строительство газопровода позволит обеспечить потребности в газе регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярского края. Ранее губернатор края Александр Усс сообщал, что рассматривается вариант газификации Красноярска с помощью газопровода "Сила Сибири - 2".