Такая разработка будет полезна на производстве, в складских помещениях, офисных и торговых центрах, жилых домах.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» наладили выпуск оборудования, которое, по предварительным подсчетам, поможет наполовину сократить капитальные и эксплуатационные расходы на подключение объекта к электроснабжению. Электросетевой компьютер (ЭСК) — полностью российская разработка, у компании-производителя есть патент на изобретение. Компьютер уже прошел необходимые испытания.

ЭСК способен заменить несколько технических приборов разных видов, в том числе иностранного производства: распределительный щит, прибор учета электрической энергии, датчики и сенсоры, а также другие средства автоматизации, телекоммуникационное оборудование. Как утверждают создатели компьютера, прямых аналогов у изобретения нет. Электросетевой компьютер обеспечивает регулирование и защиту электросети и подключенных к ней устройств. По сравнению с другими типами электроустановок для приема и распределения энергии он имеет меньшие габариты и более широкие возможности.

«Компания, производство которой локализовано на территории особой экономической зоны, готовит к серийному выпуску запатентованное устройство — электросетевой компьютер, который помогает экономить энергию и обеспечивать электробезопасность предприятий, учреждений, объектов ЖКХ. Производственные мощности компании в столичной ОЭЗ позволяют ей производить не менее тысячи таких компьютеров в год», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

В сфере ЖКХ электросетевой компьютер помогает сократить эксплуатационные затраты на обслуживание внутренней электросети и подключенных к ней приборов, позволяет арендаторам учреждений, торговых и бизнес-центров вести диагностику проводки в реальном времени и мониторинг электропотребления. Кроме того, компьютер снижает риск возникновения пожара, защищает линии при перегрузках и коротких замыканиях.

«Компания-производитель с 2019 года располагается на площадке технополиса “Москва” в Печатниках. Пользуясь широкими инфраструктурно-логистическими преимуществами ОЭЗ, разработчики успешно протестировали, запатентовали и теперь подводят к серийному выпуску свой электросетевой компьютер. Это должно способствовать независимости отечественного рынка от европейских поставщиков энергооборудования и созданию новых рабочих мест по производству электронных компонентов в России», —отметил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из находится в Печатниках и четыре — в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»).

Резиденты технополиса могут получить особую поддержку: например, они освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.