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Сергей Мочальников провёл заседание рабочей группы по сотрудничеству БРИКС в сфере энергетики

Сотрудничество со странами БРИКС является одним из приоритетных направлений международной энергетической кооперации, отметил Сергей Мочальников на заседании российской Рабочей группы.

Замглавы Минэнерго отметил, что продолжается активная работа по укреплению роли стран БРИКС в развитии мировой энергетики и обозначил основные направления развития энергодиалога на 2022 год и среднесрочную перспективу.

«В нынешних экономических условиях особое значение имеет технологическое сотрудничество, мы рассчитываем на активное участие российских компаний и организаций в деятельности Платформы энергетических исследований БРИКС», – сказал он.

Сергей Мочальников также рассказал, что в этом году российская сторона вышла с инициативой включить в повестку Платформы вопрос обеспечения энергетической безопасности стран БРИКС.

«Из-за геополитической напряжённости сегодня энергетический рынок имеет определённую турбулентность и требуется повышенное внимание к обеспечению энергетической безопасности как на национальном, так и на глобальном уровнях. Партнёры по БРИКС поддержали нашу инициативу», – добавил он.

В ходе заседания участниками Рабочей группы также было отмечено, что Платформа энергетических исследований БРИКС является важным механизмом энергодиалога стран «пятерки».

«В текущей мировой экономической ситуации на наш взгляд целесообразно максимально задействовать потенциал Энергоплатформы и использовать её в том числе для продвижения российских интересов и укрепления партнёрских связей со странами БРИКС», – отметил Сергей Мочальников.

Кроме этого, замминистра рассказал, что с партнёрами по БРИКС ведется работа по укреплению структуры Платформы.

«Согласно договорённостям, в каждой стране объединения создаются национальные секретариаты, которые будут определять ключевые приоритеты работы Платформы. У нас такой орган развернут на базе Российского энергетического агентства», – пояснил он.

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Источник: Министерство энергетики России

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