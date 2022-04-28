Власти Брянской области объявили тендер на реконструкцию аэропортового комплекса Брянска, оценив начальную стоимость работ на сумму более 3,1 млрд рублей, сообщается в среду в группе аэропорта во "Вконтакте".

"Закончена подготовка проектной документации на реконструкцию аэропортового комплекса Брянска. На соответствующем сайте выложена процедура закупки для определения подрядчика. Начальная стоимость работ 3,13 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам закупки, реконструкция в том числе предполагает проведение подготовительных, земляных и пусконаладочных работ, устройство кровли, электрических сетей и дорожной одежды автомобильных дорог, а также благоустройство территории. Как сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Игорь Сороковой, сроки выполнения работ с момента их начала составят около двух лет.

"[Планируется провести] ремонт взлетно-посадочной полосы, замену радиоэлектронного и светотехнического оборудования, также периметровых дорог, ограждений, ремонт здания командно-диспетчерского пункта", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России" сообщала, что на территории аэропорта планируется построить новый аэровокзал с залами для внутренних и международных авиалиний. Международный аэропорт Брянск расположен в 14 км к юго-западу от областного центра на воздушной трассе R-22.