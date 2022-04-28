 
Контракты

В Климовске построят детсад на 240 мест

В Климовске построят детсад на 240 мест

28 апреля 2022, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В подольском микрорайоне Климовск планируется строительство детского сада на 240 мест, сообщает RosTender.info. Согласно проектной документации, двухэтажное здание возведут по адресу улица Школьная, дом 21-А. Детский сад будет работать в две смены. В проектируемом дошкольном учреждении предполагается разместить восемь групп.

Подрядчика для строительства выберут по итогам проведения конкурса на право выполнения работ. Прием заявок на участие завершается 13 мая, цена контракта – 367 млн рублей. Здание возведут к концу 2023 года.

Актуальность строительства обусловлена недостатком мест в дошкольных учреждениях. Согласно заявлению администрации городского округа, необходимо решить три задачи – сократить очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, разгрузить существующие детские сады и обеспечить места как можно ближе к месту жительства.
 

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Источник: Ростендер

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