В Яшкино построят очистные сооружения за 429,8 млн

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28 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Кемеровской области объявлены торги на строительство сооружений очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации в поселке Яшкино, сообщает RosTender.info.
Объект планируется возвести на площадке в северо-восточной части поселка. Максимальный расчетный расход сточный вход составит 3 000 м3/сутки. Предусматривается полная автоматизация работы сооружений.
Власти Яшкинского округа принимают заявки на участие в торгах до 16 мая. Начальная цена муниципального контракта - 429,8 млн – рублей. Работы пройдут до конца сентября 2023 года.
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