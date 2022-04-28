 
Контракты

В Яшкино построят очистные сооружения за 429,8 млн

В Яшкино построят очистные сооружения за 429,8 млн

28 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Кемеровской области объявлены торги на строительство сооружений очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации в поселке Яшкино, сообщает RosTender.info.

Объект планируется возвести на площадке в северо-восточной части поселка. Максимальный расчетный расход сточный вход составит 3 000 м3/сутки. Предусматривается полная автоматизация работы сооружений.

Власти Яшкинского округа принимают заявки на участие в торгах до 16 мая. Начальная цена муниципального контракта - 429,8 млн – рублей. Работы пройдут до конца сентября 2023 года.
 

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Источник: Ростендер

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