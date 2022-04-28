В Яшкино построят очистные сооружения за 429,8 млн

В Кемеровской области объявлены торги на строительство сооружений очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации в поселке Яшкино, сообщает RosTender.info.

Объект планируется возвести на площадке в северо-восточной части поселка. Максимальный расчетный расход сточный вход составит 3 000 м3/сутки. Предусматривается полная автоматизация работы сооружений.

Власти Яшкинского округа принимают заявки на участие в торгах до 16 мая. Начальная цена муниципального контракта - 429,8 млн – рублей. Работы пройдут до конца сентября 2023 года.

